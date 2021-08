PSG - Mercato : Messi tire les ficelles pour l’avenir de Cristiano Ronaldo !

Zapping But! Football Club Juventus : les 10 plus grosses ventes des Bianconeri

L’avenir de Cristiano Ronaldo (36 ans) ne semble plus s’inscrire du côté de la Juventus Turin. Remplaçant contre l’Udinese dimanche (2-2), l’attaquant portugais a sollicité Jorge Mendes pour qu’il lui trouve un dernier challenge à la hauteur de ses ambitions. Hier, on a ainsi appris que le club le mieux placé pour accueillir CR7 serait Manchester City.

En difficulté dans le dossier Harry Kane, les Citizens pourraient se rabattre sur l’ancien buteur du Real Madrid pour marquer le coup. Et pas seulement sportif. Si la question de la compatibilité avec Pep Guardiola se pose et si le passé de CR7 à United interroge forcément, son arrivée à City aurait également un sens symbolique dans un contexte géopolitique global. Dans ce registre, le PSG et Lionel Messi (34 ans) ne sont jamais vraiment loin et pourraient avoir une incidence directe sur le futur de CR7.

« La rivalité entre Abu Dhabi, propriétaire de Manchester City et Doha, celui du PSG, est établie depuis des décennies, rappelle L’Équipe. Dans ce duel à distance entre les frères ennemis du Golfe, le Qatar a frappé un immense coup en parvenant à attirer Lionel Messi. Avec Ronaldo, la réponse des Émirats arabes unis serait majeure... » Tic-tac...

La une du journal L'Équipe du 25 août



