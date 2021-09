Juventus - Mercato : CR7 va faire une première victime à MU, c'est son agent qui le dit !

Zapping But! Football Club Juventus : les 10 plus grosses ventes des Bianconeri

Les fans de MU sont aux anges depuis l'annonce du retour de Cristiano Ronaldo et son transfert en provenance de la Juventus Turin, et on s'arrache le maillot floqué du numero 7 et du nom de Portugais. Mais dans le vestiaire mancunien, certaines dents grincent déjà, et celles de Donny van de Beek en particulier.

« Cristiano est arrivé vendredi, ce qui, nous le savions, était une mauvaise nouvelle pour nous. Pogba joue sur l’aile en ce moment, et avec l'arrivée de Cristiano, cela signifie qu’il y aura un autre joueur supplémentaire au milieu de terrain vu que Pogba va retrouver sa place dans l’entre jeu » a en effet déclaré l'agent de l'ancien joueur de l'Ajax, Guido Albers, à Ziggo Sport. Déjà peu utilisé la saison dernière, Van de Beek semble vraiment se faire du souci...