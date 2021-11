PSG, Real Madrid - Mercato : Pogba a choisi sa prochaine destination !

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

En fin de contrat en juin prochain avec Manchester United, Paul Pogba semble se diriger vers un départ libre l'été prochain. Parmi les clubs qui pourraient accueillir le milieu de terrain français, on retrouve le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et la Juventus Turin.

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l'ancien Havrais aurait annoncé à son agent, Mino Raiola, qu'il voulait retourner à la Vieille Dame, où il a déjà évolué de 2012 à 2016. "Les contacts se font de plus en plus fréquents et sont de plus en plus fructueux" entre les deux parties, précise le quotidien italien. Paul Pogba, qui touche actuellement 14 millions d'euros annuels avec les Red Devils, serait même prêt à baisser son salaire pour revenir en Italie.

