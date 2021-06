PSG, Real Madrid - Mercato : un sponsor de la Juventus vend la mèche pour l'avenir de Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Juventus : le palmarès complet des Bianconeri

Alors que Cristiano Ronaldo, sous contrat jusqu'en juin 2022 avec la Juventus Turin, pourrait quitter la Vieille Dame lors du mercato estival, le média italien Tuttosport a repéré un indice plutôt parlant sur l'avenir de la star portugaise, dont le nom revient ici et là du côté du Paris Saint-Germain.

En effet, le quotidien italien a relevé que Jeep, sponsor principal du club turinois, n'a pas mis en avant Cristiano Ronaldo lors de sa dernière campagne au contraire de Paulo Dybala, Federico Chiesa, Matthijs De Ligt et Giorgio Chiellini. De là à penser que l'ancien joueur du Real Madrid va quitter la Juve cet été, il n'y a qu'un pas.

@tuttosport a quanto pare neanche in questa presentazione della jeep c’era CR7…ora ditemi una cosa: ma dopo quella pubblicità visto la sua assenza..andò via @Cristiano ?

Grazie e attendo di leggere la risposta in prima pagina domani mattina! Grazie e buon lavoro!! pic.twitter.com/6ZUrE8hKyn