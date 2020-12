Real Madrid, Juventus - Mercato : Pogba donne un indice sur sa future destination

Mardi, Mino Raiola a jeté un sacré pavé dans la mare de Manchester United en annonçant que Paul Pogba voulait changer d'air cet été : « Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United, a expliqué l'agent dans Tuttosport. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il soit cédé au prochain mercato. »

"Nous aimons tous Paul ici"

Trois destinations s'ouvrent au champion du monde : le Real Madrid, la Juventus Turin et le PSG. En Espagne, il est adoré par Zinédine Zidane, qui souhaite le recruter depuis plusieurs années. L'entraîneur merengue est persuadé qu'il s'agit du chaînon manquant pour son équipe. En Italie, les Bianconeri ont gardé un très bon souvenir de son passage entre 2012 et 2016. Le directeur sportif, Fabio Paratici, a même déclaré à son sujet sur Sky : "Nous aimons tous Paul ici. C'est un joueur extraordinaire, mais il joue à Manchester United actuellement. Il n'est pas en fin de contrat, donc si tu veux acheter Paul Pogba, il faut payer ! Nous connaissons tous sa valeur, mais il a un prix". Quand au PSG, il veut en faire un symbole de la "francisation" de son effectif, surtout que Pogba est originaire de la banlieue francilienne.

Eh bien, ce soir, le Poulpe a donné un (léger) indice sur sa future destination puisqu'il vient de se mettre à suivre sur les réseaux sociaux… la Juventus Turin ! Un message pour les dirigeants de la Vieille Dame ? Le Sun, en tout cas, a déjà commencé à spéculer sur un échange avec Paulo Dybala, qui ne parvient pas à se mettre d'accord avec ses dirigeants sur une prolongation.