Real Madrid, Juventus, PSG - Mercato : un dernier gros transfert pour Cristiano Ronaldo ?

Zapping But! Football Club Juventus : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Cet été, les supporters du Sporting Portugal ont longtemps rêvé voir Cristiano Ronaldo venir terminer sa carrière dans son club formateur à l'annonce de sa volonté de quitter la Juventus Turin. Certains du PSG se sont peut-être dits que ça aurait pu être sympa de l'associer à Lionel Messi. Ceux de Manchester City, en revanche, l'ont toujours mauvaise d'avoir cru en son arrivée alors qu'il est retourné à United. Mais que tous ceux-là se rassurent : CR7, 36 ans, est encore loin d'avoir terminé sa carrière !

C'est son entraîneur à MU, Ole Gunnar Solskjaer, qui le dit : "Je ne serais pas surpris qu'il joue encore à 40 ans. La façon dont il fait attention à lui est la clef et il doit y avoir un truc comme les gènes ou l'ADN qui jouent un rôle. Il met chaque once de son énergie à être le joueur qu'il est". Cristiano Ronaldo a souvent déclaré qu'il comptait jouer jusqu'à ses 40 ans. Ce qui semblait une folie vu l'intensité des matches de haut niveau est devenue une idée largement partagée…

Ole Gunnar Solskjaer on Cristiano Ronaldo:



"I wouldn’t be surprised if he still played when he’s 40. The way he looks after himself is key and there must be some genes or DNA in there but he’s put every single ounce of energy and effort into becoming player he is.” 💪 pic.twitter.com/XbYWRPK1Y2