L’OGC Nice de Favre tient déjà tête au PSG, Troyes et le Stade de Reims prennent feu au Mercato

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Toulouse FC : Rassoul Ndiaye en approche

Le TFC sera de retour en Ligue 1 la saison prochaine. Pour être le plus compétitif possible, les dirigeants toulousains veulent recruter. Selon les informations de “la Dépêche du Midi“, le milieu sochalien Rassoul Ndiaye serait la priorité de Toulouse. Sous contrat jusqu’en juin 2024, il pourrait signer pour 2 millions d’euros. En Ligue 1, Brest est aussi intéressé mais Toulouse garde l’avantage dans ce dossier.

ESTAC : des joueurs du PSG et du Celtic dans le viseur

Le club aubois cible deux nouveaux joueurs. Le premier est le milieu défensif ivoirien du Celtic Glasgow Ismaïla Soro (24 ans). Les Bhoyz sont vendeurs car le joueur n'est pas titulaire et ne feront pas barrage à un départ du moment qu'ils y trouvent leur compte financièrement. Transfermarkt situe la valeur de Soro à 500.000€. L'ESTAC lorgne Wilson Odobert, ailier de 17 ans ayant refusé de signer un premier contrat professionnel au PSG. Une arrivée savoureuse dans la mesure où Troyes est désormais un satellite du City Group, propriété d'Abou Dabi, grand rival du Qatar...

OGC Nice : Favre veut garder Thuram à tout prix

Sur les tablettes du PSG de Luis Campos et Christophe Galtier, Khéphren Thuram (21 ans) ne sera pas facile à débaucher de l’OGC Nice. Selon L’Équipe, Lucien Favre attend plusieurs recrues mais ne veut surtout pas laisser filer son milieu prometteur au mercato estival. « Favre veut absolument garder Khephren Thuram qui va être convoité, assure le quotidien sportif. Chacun sait toutefois qu’il y a des offres auxquelles il est impossible de résister, même quand on veut franchir un cap, comme Ineos l’a assuré. »

Stade Brestois : Belaïli un an de plus

Youcef Belaïli sera un joueur de Brest pour la saison à venir. Le club a annoncé la prolongation de son contrat d'un an. L’attaquant de 30 ans a été auteur de trois buts en treize matches avec le Stade Brestois. Il a rejoint hier le groupe pour le stage de préparation à Dinard.

FC Lorient : Ponceau récompensé ?

Julien Ponceau, milieu offensif de 21 ans, va être récompensé par les dirigeants du FC Lorient. « Auteur d’une belle prestation hier en amical mais surtout d’une bonne reprise avec le groupe, il est sur le point de prolonger son aventure lorientaise… prolongation de 2 ans (discussion en cours) », glisse-t-il sur Twitter. L’insider ajoute que Ronald Thomas devrait arriver en provenance de l’EA Guingamp afin de devenir l’entraîneur des gardiens des Merlus.

AC Ajaccio : Mayembo en renfort ?

Après avoir recruté des joueurs expérimentés (Romain Hamouma, Thomas Mangani, Mickaël Alphonse), l'AC Ajaccio cherche encore à apporter quelques retouches à son effectif. Parmi les éléments ciblés : le défenseur du Havre Fernand Mayembo. Selon L’Équipe, l’international congolais (26 ans) est séduit par la perspective d'évoluer en L1. Mais le club corse ne peut payer qu'une indemnité limitée au HAC. Les deux parties continuent d'échanger sur ce dossier.

Montpellier HSC : Sambia, l’Italie plutôt que Strasbourg ?

En fin de contrat à Montpellier, le défenseur Junior Sambia pourrait rebondir en Italie. La Salernitana lui a proposé un contrat de trois ans. L'ancien Niortais (25 ans) est séduit par la perspective d'évoluer en Serie A. Le RC Strasbourg avait été proche de le faire signer ces dernières semaines.

Stade de Reims : le mercato prend feu !

Le Stade de Reims veut arriver lancé la saison prochaine et a déjà mis des joueurs indésirables de côté. Selon L’Union, Donis, Berisha, Maresic, Hornby, Cassama et Kutesa sont en instance de départ et ils ne participent pas au stage de Bruxelles. De leur côté, Mbuku a refusé l’offre de l’ Olympiakos car il veut jouer dans le top 5 des championnats européens alors que Wout Faes pourrait finalement rester en Champagne, faute d’offre satisfaisante cet été. Enfin, on apprend qu’El Bilal Touré a prolongé jusqu’en juin 2026.