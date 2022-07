L'OGC Nice redonne espoir aux Girondins, Todibo attaqué, ça bouge pour Fulgini

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

OGC Nice : deux approches pour Todibo repoussées !

Auteur d’une belle saison avec l’OGC Nice, Jean-Clair Todibo attire la convoitise de nombreux clubs européens. À 22 ans, le défenseur français pourrait donc quitter la France lors du mercato estival. Cependant, les Aiglons ont repoussé les avances du FC Séville et de Naples. Alors que l’OGC Nice en demande plus de 20 millions d'euros, Todibo est sur la short list de Manchester United et de Newcastle.

Stade de Reims : Konan vers l’Arabie Saoudite

Libre depuis son départ de Reims, Ghislain Konan, qui avait attiré l'attention de plusieurs grands clubs français et européens après deux jolies saisons en Champagne (3 buts, 4 passes en 58 matches de L1), va finalement rejoindre l'Arabie saoudite. Le latéral gauche ivoirien de 26 ans a signé à Al-Nassr pour une durée de trois ans.

SCO Angers : ça bouge pour Fulgini

Ça commence à bouger pour Angelo Fulgini. Selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, un club italien un club allemand dont l’identité j’a pas fuité sont sur les rangs. Par ailleurs, les dirigeants du SCO négocient actuellement l'arrivée de l'attaquant de Brighton Abdallah Sima (21 ans). Le Sénégalais est arrivé du Slavia Prague l'été dernier avant d'être prêté dans la foulée à Stoke. Handicapé toute la saison par les blessures, il n'y a disputé que 4 matches avec l'équipe première. Le SCO négocie un prêt. S'il devait y avoir un accord dans les prochains jours, aucune option d'achat ne devrait être glissée dans le deal.

Montpellier HSC : Bongemba ciblé par Séville

Vainqueur des récents Jeux Méditerranéens avec l’équipe de France U18, Edvin Bongemba (18 ans) a marqué les esprits du FC Séville. Selon Foot Mercato, le club andalou est entré en contact avec l'entourage du jeune attaquant, dont le contrat aspirant à Montpellier arrive à échéance. D'autres clubs de Liga sont sur le coup.

ESTAC : Rami bientôt prolongé ?

Un accord était proche entre Troyes et Adil Rami et L’Équipe annonce que c'est désormais chose faite. Arrivé l'été dernier à l'Estac, avec laquelle il s'était engagé pour une saison, le défenseur va bien prolonger l'aventure avec le club aubois. La prolongation d'un an du champion du monde sera officialisée aujourd’hui ou demain.

RC Strasbourg : Mendy (Amiens) recalé ?

Alexander Djiku étant parti à Hoffenheim hier contre 6 M€ (hors bonus), la cellule de recrutement du RC Strasbourg cherche un défenseur central. L’Amiénois Formose Mendy (21 ans) est entre Wolfsburg et Bologne et son profil ne coche pas toutes les cases. Le RCSA avance donc masqué sur d’autres dossiers afin d’éviter de se retrouver dans la position de la saison dernière, lorsque Gerzino Nyamsi et Guilbert avaient signé dans les dernières heures du mercato.

Girondins : Nice redonne de l’espoir à Bordeaux

Au lendemain de la confirmation de la rétrogradation du club en National et en attendant de recevoir la décision motivée de la commission d’appel de la DNCG, les Girondins comptent sur le soutien politique et populaire pour influer sur leur avenir, comme l’OGC Nice en 2002. Le Gym, promu en L1 en 2002, avait été rétrogradé en National par la DNCG avant d’obtenir finalement gain de cause auprès du CNOSF. Le président de la Métropole Alain Anziani et le maire de Bordeaux Pierre Hurmic en ont d’ailleurs déjà appelé à la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra.

Pour résumer Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – du championnat de France.

