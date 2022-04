L’OGC Nice s’en sort contre Lorient et se relance pour l’Europe ! 

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

On s’est longtemps ennuyé ferme à l’Allianz Riviera pour ce match entre l’OGC Nice et le FC Lorient. Durant la première mi-temps, les deux équipes n’ont quasiment rien montré. Pour preuve, il a fallu attendre la 35e minute pour voir la première frappe cadrée, œuvre de Justin Kluivert écartée par le gardien des Merlus.

Le match s’est décoincé sur un penalty obtenu par Thuram et transformé par Delort près la pause (1-0, 54e). Alors qu’on pensait le FC Lorient à terre, Laurienté égalisait ! Après avoir mis Stengs sur les fesses, l’ancien attaquant du Stade Rennais ajustait Benitez entre les jambes (1-1, 61e).

Dolberg, entré en jeu, rata alors une énorme occasion seul au point de penalty (86e) ! L’attaquant norvégien se rachetait en distillant un centre de parfait sur la tête de Delort (2-1, 88e). Grâce à ce but, les Aiglons se relancent dans la course à l’Europe et reviennent à deux longueurs du Stade Rennais. Le FCL, lui, garde un petit point d’avance sur l’ASSE au 16e rang.

DOLBERG DELORT ÇA FONCTIONNE ENFIN !



LA RÉSURRECTION DU CHRIST DANOIS !#OGCNice #OGCNFCL — Sky Nissa En Finala (@pantalon_blanc) April 17, 2022

Pour résumer L’OGC Nice recevait le FC Lorient à l’Allianz Riviera pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Les Aiglons se sont imposés grâce à Andy Delort (2-1) et reviennent très fort dans la course à la Ligue Europa la saison prochaine.

Bastien Aubert

Rédacteur