L’OM scrute Lens, Sommer relancé à Nice, un ancien du PSG vers la L2, un joker à Strasbourg ?

Sorti tête basse de la Coupe du monde après avoir encaissé six buts avec la Suisse face au Portugal (1-6), Yann Sommer va retourner à Mönchengladbach pour y honorer les derniers mois de son contrat. Car, contrairement à ce qui a été dit cet été quand les négociations pour un transfert à Nice avaient échoué, le gardien de 33 ans n'a pas prolongé avec les Fohlen. Et ces derniers lorgnent son remplaçant, qui n'est autre qu'un compatriote puisqu'il s'agit du gardien helvète de Lorient Yvon Mvogo. Pour Sommer, la suite de l'aventure pourrait passer par Nice où, après le rendez-vous manqué de la dernière intersaison, Lucien Favre espère toujours le récupérer.

