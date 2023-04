L'OM veut piocher à Strasbourg, nouvelle polémique à Nice, coup dur pour Bayo ?

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Stade de Reims : Fabio Paratici (Tottenham) a rencontré Will Still Fort d'un bilan exceptionnel depuis qu'il a pris la suite d'Oscar Garcia sur le banc du Stade de Reims à l'automne (12 victoires, 9 nuls et 3 défaites toutes compétitions confondues), Will Still attise les convoitises. Le Belge de 30 ans a été dans le viseur de West Ham mais c'est Tottenham qui a fait le premier pas ! Selon le site Sportitalia.com, le directeur sportif des Spurs, Fabio Paratici, l'a rencontré récemment en Suisse. Mais Still, sous contrat jusqu'en 2024 avec les Rouge et Blanc, n'est pas le seul candidat dans le viseur du club londonien, qui songe également à l'Espagnol Luis Enrique. AJ Auxerre : Radu absent contre Lille Victime d'un claquage à une cuisse, Andrei Radu n'a pas participé à la victoire sur Nantes (2-1) dimanche dernier et il va également faire l'impasse sur la réception du LOSC ce week-end. C'est sa doublure, Donovan Léon, qui sera titularisée. Le gardien roumain de 25 ans devrait être remis pour le déplacement à Marseille dans deux dimanches. ⚽️#AJA🔵⚪️

INFO @bleuauxerre 📻 | Victime d'un petit claquage à la cuisse lors de l'échauffement d'#AJAFCN, Andrei #Radu sera indisponible pour la réception du @losclive, samedi. Reste à voir si le gardien auxerrois sera rétabli pour #OMAJA, le 30 avril.#TeamAJA pic.twitter.com/4FUWpL6kD0 — Nicolas Fillon (@Nicolas_Fillon) April 18, 2023

OGC Nice : nouvelle polémique avant Bâle

L’OGC Nice Gym, qui n’a encore jamais disputé de demi-finale de Coupe d’Europe, aura l’honneur de défendre ce soir l’honneur de la France et la cinquième place au classement UEFA, lorgnée par les Pays-Bas de M. Serdar Gözübüyük, étonnamment désigné pour arbitrer Nice-Bâle (21h). Un Néerlandais pour décider du sort du dernier représentant français en Coupe d’Europe, ce choix fait forcément polémique... « Je comprends que ce choix puisse surprendre mais moi, ça ne me dérange pas. Je ne pourrais pas comprendre qu’une personne puisse faire faire le choix de ne pas être performant. Et puis on ne compte pas laisser de place au fait que l’arbitre ait un rôle dans cette partie », a balayé Didier Digard. Son équipe était favorite avant le 2-2 du match aller et l’est encore ce matin, même privée de Youcef Atal, Jordan Lotomba et Sofiane Diop.

RC Strasbourg : l’OM lorgne Balogun et Sahi Dion

Désireux de renforcer l’OM au mercato estival, Pablo Longoria entend cibler le secteur offensif. En pointe, L’Équipe fait savoir que Folarin Balogun (21 ans, Arsenal) et Sékou Mara (Southampton, 20 ans) intéressent, mais pas à n’importe quel prix, quelques mois après la signature de Vitinha pour 32 M€ (25 plus 7 de bonus). Le club phocéen s’est aussi renseigné sur le jeune attaquant d’Annecy Moïse Sahi Dion (21 ans), prêté cette saison par le RC Strasbourg et buteur au Vélodrome en Coupe de France.

LOSC : Bayo trop cher pour Montpellier ?

Si le Montpellier HSC aurait très envie de recruter Mohamed Bayo au mercato estival, la réalité a déjà rattrapé le club héraultais. Selon Midi Libre, cette piste n’a guère de chance d’aboutir. L’ancien Clermontois, qui a rejoint le LOSC l’été dernier contre 14 millions d’euros, n’entrerait pas dans les cordes du MHSC, « au budget serré. »

Pour résumer Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la France du football.

