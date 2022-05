Le dossier Ekitike rebondit, coup de balai à Nice, Strasbourg s'allège, première piste à Bordeaux !

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

AS Monaco : les courtisans de Tchouaméni prévenus

Auteur d'une saison énorme à l'AS Monaco qui l'a conduit à l'équipe de France, Aurélien Tchouaméni (22 ans) ne devrait pas faire de vieux os sur le Rocher. Au cœur d'une bataille entre Liverpool, le Real Madrid et le PSG, le milieu des Bleus ne sera pas retenu selon son coach Philippe Clément :

«J’ai parlé avec Aurélien, naturellement, comme avec tous mes joueurs. Je connais ses idées, elles sont bonnes. Il est ambitieux, mais il va partir d’ici seulement s’il y a une grande opportunité dans un grand club. C’est normal. Il est très content d’être ici. On verra dans les prochaines semaines. Avec mes joueurs je ne suis pas égoïste. Aurélien est assez intelligent pour faire le bon choix. Il y a une chance qu'il ne soit pas là à la reprise donc on se prépare à cette éventualité ».

Le directeur sportif Paul Mitchell met cependant un bémol à ce départ : que le prix convienne à l'AS Monaco. « Si quelqu'un le veut, ce sera un combat. Combien de clubs sont intéressés ? Je ne sais pas. Il faut qu'ils m'appellent. S'il n'y a pas d'offres qui nous permettent de construire un effectif compétitif alors on ne le vendra pas ».

Stade de Reims : le dossier Ekitike rebondit

Hier, Foot Mercato a fait savoir que le PSG serait déjà prêt à proposer 45 millions d'euros au Stade de Reims pour recruter Hugo Ekitike au mercato estival. On apprend aujourd'hui que le club champenois refusera désormais toute proposition en dessous de 20 M€ et que les deux Milan ne peuvent pas concurrencer Paris au niveau financier. Newcastle semble le seul à être en mesure de rivaliser.

Sofiane Diop en partance et dans le radar de Nice

Autre départ possible à l'ASM : celui de Sofiane Diop, principale victime du changement de coach avec l'arrivée de Philippe Clément. Poussé sur le banc par la concurrence, l'international Espoirs envisagerait un départ selon L'Equipe. Outre le Borussia Dortmund, qui le suit depuis un an, ou Leicester, il serait dans les bons papiers de l'OGC Nice qui avait déjà tenté de le faire venir en 2020.

Mitchell dévoile les plans du Mercato d'été de l'ASM

Dans le sens des arrivées à l'AS Monaco, Paul Mitchell en a dit davantage hier face aux médias. Le directeur sportif anglais souhaite « faire venir des joueurs un peu plus expérimentés » ainsi que poursuivre sur la « volonté de développer des jeunes joueurs » : « On envisage entre trois et cinq recrues. En plus des départs de joueurs qu'il faudra remplacer. On espère ajouter un élément offensif : un milieu de terrain ou un buteur selon les opportunités qu'on aura, un milieu plus défensif et un défenseur. On aura sans doute besoin d'un gardien mais le contexte fait qu'il faudra attendre un peu ».

Nice : Fournier éjecté par Ineos, ça prend forme !

Si l'OGC Nice a sauvé les meubles en arrachant in-extrémis le dernier strapontin à l'Europe, la fin de saison en queue de poisson du Gym va s'accompagner d'une refonte par Ineos de l'organigramme. Nice-Matin a tenté d'en savoir plus sur les plans de Jim Ratcliffe et de son bras droit Dave Brailsford et il en ressort que l'audit mené par les Anglais devrait mener à la mise à l'écart de Julien Fournier (directeur de football). « Muet depuis plusieurs semaines, Fournier rumine sa colère. Il parlera au moment idoine pour éclaircir certaines zones d'ombre », affirme le quotidien local. Information également confirmée par L'Equipe. Par ailleurs, Nice Matin fait savoir que Christophe Galtier pourrait opérer une grande lessive s'il reste en poste cet été. Plusieurs joueurs comme Mario Lemina, Bilal Brahimi, Calvin Stengs, Kasper Dolberg, Jordan Amavi et Alexis Claude-Maurice seraient menacés.

L'ESTAC signe Porozo (ex piste des Girondins)

Le Mercato est déjà lancé pour pas mal de clubs de L1. C'est le cas de Troyes, qui a annoncé dès hier le recrutement du défenseur central de Boavista Jackson Porozo. L'Equatorien de 21 ans, annoncé aux Girondins l'été dernier, s’engagera avec l’ESTAC jusqu’en 2027.

RC Strasbourg : porte ouverte pour Djiku et Ajorque

A Strasbourg, dans une interview accordée aux DNA, Marc Keller, lui, a annoncé que le défenseur central international ghanéen Alexander Djiku et l'avant-centre français Ludovic Ajorque avaient un bon de sortie. « Pour Ludo comme pour Alex, nous sommes dans une position d'attente. S'ils doivent partir, ils seront naturellement remplacés. Cela fait partie de la vie d'un club », a confié le président alsacien.

SCO Angers : Traoré valide son départ, Thomas vide son sac, Mandrea réfléchit

Si le SCO Angers a attendu son maintien pour revenir vers ses cadres en fin de contrat, une vague de départs se confirme dans le Maine-et-Loire. Coup sur coup, dans les colonnes de Ouest-France, Ismaël Traoré (36 ans) et Romain Thomas (33 ans) se sont joints à Thomas Mangani en annonçant leur départ.

Le premier ouvre une porte à un retour après sa carrière pour une reconversion au SCO (évoque avec Saïd Chabane), le second, lui, est très remonté : « À l’arrivée, on me propose un an. Ils n’auraient pas pu me le dire deux mois plus tôt ? Peut-être que j’aurais pris la chose différemment, j’aurais plus senti une envie de me conserver. Là, sincèrement, la façon dont ça a été fait, je ne sentais pas une envie de me garder. J’ai besoin de me sentir important, d’avoir quelque chose à jouer. Je ne suis pas uniquement une personne de vestiaire. J’ai été déçu (…) Dans ma reconversion, je n’ai pas envie de travailler ici. Je ne m’y retrouve plus au niveau des valeurs transmises. J’ai envie de travailler avec des gens qui me ressemblent ».

Sollicité en Ligue 2, le gardien Anthony Mandrea – qui s'est vu proposer oralement le poste de numéro 2 derrière Yahia Fofana (25 ans) – se donne un temps de réflexion : « Je n’ai pas pris la décision, tout dépend ce que me proposera la direction. Il y a eu des discussions mais pas d’offres ».

Girondins : Larsonneur sur les tablettes ?

En proie à des difficultés au poste de gardien cette saison, les Girondins de Bordeaux pourraient avoir trouvé un remède la saison prochaine en Ligue 2. Selon Le Télégramme, plusieurs clubs sont même venus aux renseignements au sujet de Gautier Larsonneur. Il s’agit tout d’abord de Toulouse, du FC Lorient et des Girondins de Bordeaux. Le média breton précise que si ces trois clubs ont « pris la température », l’on ne sait pas encore quelles seraient leurs réelles intentions.

MHSC : Laïdouni, Kalulu, Malcuit, Hwang... La liste des cibles de Montpellier révélée !

Dans son dernier Space sur Twitter relayé par l'excellent site Allez Paillade, Mohamed Toubache-Ter a démêlé le vrai du faux dans le Mercato de Montpellier. Pourraient partir : Stephy Mavididi en cas d'offre satisfaisante, Jonas Omlin et Joris Chotard sont les autres joueurs pour qui la porte est ouverte. L'incertitude plane encore concernant Florent Mollet, Rémy Cabella (qui n'a pas encore prolongé son bail arrivant à terme en juin) et Nicolas Cozza, qui attend une prolongation qui n'arrive pas.

Au rayon des rumeurs d'arrivées, le nom de l'international tunisien Aïssa Laïdouni (Ferencváros) est cité (confirmé par Bruno Carrotti sur France Bleu), la piste Laurent Abergel (FC Lorient) reste d'actualité. Dans les couloirs défensifs, où cela va beaucoup bouger. Mohamed Toubache-Ter cite Gédéon Kalulu (AC Ajaccio), Kévin Malcuit (Naples), Hassane Kamara (Watford) et Faitout Maouassa (Club Bruges). Le premier et le dernier nommés sont les cibles les plus plausibles. Pour l'heure, les retours de Younès Belhanda et Benjamin Stambouli ne sont pas évoqués. Devant, les noms de Stéphane Bahoken (SCO Angers) et Hwang (Girondins) sont mis en avant, tout comme le buteur Jean-David Beauguel, libre après une saison tonitruante en D1 tchèque (19 buts). Enfin, les noms des gardiens Gauthier Gallon (Troyes) et Per Kristian Bratveit (prêté à Nîmes par Djurgardens) sont glissés, tout comme ceux des défenseurs de Ligue 2 Julien Le Cardinal (Bastia) et Bryan Goncalves (Laval).

Stade Brestois : Nice, LOSC, Toulouse... Grosse concurrence sur Belaïli

Désireux d'évoluer en Ligue 1 la saison prochaine, Youcef Belaïli n'est cependant pas sûr de rester au Stade Brestois où il arrive en fin de contrat. Il y a quelques jours, dans les colonnes de la Gazette du Fennec, son père et agent a balancé trois autres options dans l'élite pour y poursuivre sa carrière :

« L’OGC Nice, Lille et Toulouse veulent les services de Youcef et la porte reste ouverte pour négocier. Il s'est adapté à Brest, il s'y sent bien et voudrait bien rester la saison prochaine. Le président du club a évoqué la prolongation et on attend de se réunir pour négocier et officialiser cela ».

