Le dossier Ekitike s’enlise, Monaco annonce un gros coup, un ancien de retour à Nice avec Favre ?

AS Monaco : Minamino va bel et bien signer

C’était dans les tuyaux depuis quelques jours, c’est désormais sûr, l’attaquant japonais de Liverpool Takumi Minamino va s’engager avec l’AS Monaco pour 15 millions d’euros. C’est l’entraîneur monégasque qui l’a confirmé à RMC Sport : « Je suis très content, je le connais depuis longtemps, s'est réjoui le technicien de 48 ans, arrivé à la mi-saison à l'ASM. Il était très haut dans notre liste. Tout le monde, ici, est convaincu qu'il a les qualités pour apporter quelque chose à l'équipe ».

Stade Brestois : Belaïli va rester

Arrivé lors du mercato estival 2022, Youcef Belaïli n’était pas sûr de quoi serait fait son avenir ces dernières semaines. Selon les informations du journal “Le Télégramme“, les discussions ont bien avancé ces derniers jours entre le Stade Brestois et le joueur pour une prolongation de contrat. Sauf retournement de situation, Youcef Belaïli va rester à Brest la saison prochaine.

LOSC : Lille devancé pour Deminguet ?

Si le LOSC semble bel et bien intéressé par le profil de Jessy Deminguet, un autre club de Ligue 1 aux dents redevenues longues serait mieux placé pour le débaucher du SM Caen au mercato : le Toulouse FC. « Le Téfécé fait plus que s'intéresser à Jessy Deminguet : une offre a été transmise à Caen. Mais Lille a plus de moyens. Dénouement très proche », annonce le journaliste de la Dépêche du Midi Théo Faugère.

Stade de Reims : Ekitike crispe Newcastle

Alors que son nom est encore revenu du côté du PSG, Hugo Ekitike joue la montre... avec Newcastle. Les nombreuses interrogations et contre-temps à son sujet commencent même à agacer les Magpies, désireux d’avancer leur recrutement estival. « Il y a encore des sensations négatives autour d’Ekitike à Newcastle, explique Fabrizio Romano. Le NUFC est définitivement chagriné par la situation. »

SCO Angers : Hunou à Angers ce lundi

Comme déjà pressenti dans la semaine, l’ancien attaquant du Stade Rennais Adrien Hunou se rapproche du SCO de jour en jour. « Hunou va quitter Minnesota, ce soir (hier) ! Il sera à Angers, lundi en fin d’après-midi et attaquera le mardi matin par sa visite médicale », a confirmé l’insider Mohamed Toubache-Ter sur Twitter.

OGC Nice : Dalbert de retour avec Favre ?

Alors que l’OGC Nice attend le départ de Mauricio Pochettino du PSG pour laisser filer Christophe Galtier à Paris, l’arrivée de Lucien Favre est retardée. Il n’empêche que le technicien suisse pourrait voir revenir un ancien défenseur au Gym. Selon La Gazzetta dello Sport, le latéral gauche devrait être soldé par l’Inter Milan pour 5 millions d’euros. Une opportunité que le club azuréen serait prête à saisir...

Pour résumer Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la Ligue 1.

Adam Duarte

Rédacteur