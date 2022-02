Le FC Lorient s’offre le RC Lens et repasse devant l’ASSE

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

L’ASSE reprend la place de lanterne rouge de L1. Le FC Lorient an effet dépassé les Verts grâce à sa belle victoire du jour contre le RC Lens, méconnaissable au Moustoir (2-0).

Gradit blessé à la demi-heure de jeu, Soumano a ouvert le score juste avant la pause (1-0, 43e) avant de pousser et de doubler la mise par l’intermédiaire de l’entrant Koné (2-0, 76e). Entre temps, Moffi avait touché le poteau gauche de Leca (61e), tandis que les changements opérés par Haise (Sotoca, Da Costa) ne donnaient rien ou presque.

Au classement, les Merlus, qui n’avaient plus gagné depuis le 22 septembre, repassent au 17e rang provisoire avec 20 points au compteur. Le RC Lens reste 9e et pourrait glisser avant les autres matches du jour.

Pour résumer

Excellent dans l’état d’esprit au Moustoir ce dimanche, le FC Lorient a dominé une équipe du RC Lens apathique et relance la course au maintien en dépassant l’ASSE au classement de Ligue 1. Les Sang et Or n'ont pas existé.