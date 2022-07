L'OGC Nice tente Icardi et scrute à Manchester City, le grand jour pour Bordeaux, Rennes s’assoit sur 7 M€

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

OGC Nice : Icardi et Kaboré dans le viseur

Prêté avec succès à Troyes la saison dernière, Issa Kaboré possède pas mal de courtisans. Selon Foot Mercato, Brentford et Nottingham Forest se sont renseignés en Angleterre. En France, le pensionnaire le plus intéressé serait l’OGC Nice. Les Aiglons ont entamé des discussions avec Manchester City, à qui le latéral droit appartient, et préparent une offre ferme pour recruter le joueur de 23 ans. Les Citizens espèrent 15 millions d'euros. De son côté, le Gym serait prêt à monter jusqu'à 10 M€. Autre dossier creusé par Nice : Mauro Icardi. Selon La Gazzetta dello Sport, le club azuréen veut tenter le coup mais l'opération ne sera possible que sous la forme d'un prêt pour un joueur qui touche 800 000 euros par mois au PSG.

Girondins : Jour J pour Bordeaux

La Ligue 2 ou le dépôt de bilan. Trois semaines après la rétrogradation en National prononcée par la DNCG, les Girondins ont rendez-vous cet après-midi, à 14 h 30, devant la commission d’appel de la FFF pour réintégrer la Ligue 2 et éviter la liquidation judiciaire. « Si ça ne passe pas, c’est qu’il y a un truc », dit-on dans l’entourage de Gerard Lopez à L’Équipe. Une certitude : les dirigeants bordelais n’envisagent pas d’avoir recours au CNOSF dans l’hypothèse où la rétrogradation du club en National serait confirmée. Ce serait le scénario du pire avec, au bout, un dépôt de bilan, un redémarrage en N3 et la perte du statut professionnel.

Stade Rennais : le club refuse une offre du Bayern pour Tel

Alors que le Bayern Munich aurait formulé une offre de 7 millions d'euros plus des bonus au Stade Rennais pour s'attacher les services de Mathys Tel, le club Rouge et Noir l'aurait repoussée, selon les informations du journal, L'Equipe. Les dirigeants rennais ne voudraient pas vendre leur jeune attaquant cet été sauf offre exceptionnelle.

Girondins de Bordeaux : Ahmedhodzic vers l’Angleterre

Prêté cette saison aux Girondins de Bordeaux, Anel Ahmedhodzic a été l'une des rares satisfactions de la saison des Marine et Blanc. Cependant, malgré ses bonnes performances, il ne restera pas en Gironde la saison prochaine. Suivi de près par Strasbourg et Blackburn, le défenseur central bosnien va rejoindre Sheffield United, relégué en Championship (D2 anglaise), selon les informations de “L'Équipe“. Le club anglais va débourser 3,5 millions d'euros.

AJ Auxerre : Zhou fixe ses objectifs en L1

Propriétaire de l'AJ Auxerre depuis 2016 et président depuis 2021, James Zhou fait confiance à Jean-Marc Furlan et aux dirigeants du club pour assurer le maintien. Ensuite, l'AJA se fixera d'autres objectifs plus élevés. « Notre premier objectif en Ligue 1 c’est d’exister, après on verra plus loin. Normalement on aura besoin d’entre trois et cinq ans pour devenir une équipe très très solide de Ligue 1, a-t-il expliqué à RMC Sport. Au niveau de la mentalité, je pense qu’Auxerre peut rivaliser avec n’importe quel club de L1. Le mercato ? Je pense que sur les attaquants, les défenseurs et les milieux, presque à tous les postes on doit regarder pour réfléchir à signer de nouveaux joueurs. C’est à notre cellule de recrutement et au staff de décider ensemble. Je pense qu’il a déjà préparé assez de choses. Si le club a vraiment besoin d’argent, on va fournir notre aide financière. »

Stade Brestois : Dembélé a signé

Le Stade Brestois vient d’annoncer la signature pour 4 saisons de Karamoko Dembélé. Formé au Celtic Glasgow, avec qui il a paraphé son premier contrat professionnel à seulement 15 ans, l’attaquant de 19 ans a de l’ambition. « Je viens à Brest parce que j’ai vu que le projet présenté par Greg Lorenzi était bon. C’est quelque chose qui me va et je pense que je peux avoir du temps de jeu ici. C’est une belle opportunité qui s’est présentée à moi et ça m’a intéressé, explique-t-il sur le site officiel du SB29. Je peux évoluer à droite ou en numéro 10 et suis très explosif. J’aime prendre du plaisir et en donner aux supporters et bien sûr j’aime marquer et gagner ».

SCO Angers : Capelle prolonge

Le milieu de terrain Pierrick Capelle (35 ans), arrivé au SCO en 2015, a prolongé son contrat d'une saison, soit jusqu'en juin 2023. Peu utilisé en première partie de saison 2021-2022, Capelle (12 titularisations au total) avait regagné ses galons de titulaire en mars et s'était montré précieux contre Brest (1-0, 29e journée), en provoquant le penalty qui avait permis au SCO de mettre fin à une série de sept défaites.

