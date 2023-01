Le LOSC dynamite le Mercato, ça bouge à Nice et Bordeaux, Toko-Ekambi en route pour Rennes ? 

Montpellier tient à l'arrière gauche international Yahia Attiyah-Allah. Luca Bendoni confirme qu’une proposition a bien été envoyée la semaine dernière au Wydad Casablanca et que le MHSC est toujours en attente d’une réponse du club marocain. Les parties étaient sur le point de parvenir à un accord... Cible favorite pour remplacer Jonas Omlin, Benjamin Lecomte n’a toujours rien signé. Et pour cause : les négociations traînent entre les différentes parties. « La position du board est d’une clarté sans nom depuis le début au détour d’un déjeuner Nicollin-Cano. Ce dernier lui a soufflé l’idée Lecomte. Benjamin Lecomte est l’unique priorité de Montpellier, révèle Mohamed Toubache-Ter sur Twitter. Ça tarde car il y a une négociation entre les clubs + joueur et Espanyol Barcelone. Monaco réclame un transfert. L’option numéro 2 se nomme Gauthier Gallon, qui devait déjà venir l’été dernier si départ d’Omlin s’était fait. »

Un départ se profile au Stade de Reims. Comme L’Union l’a fait savoir hier, Patrick Pentz va quitter le club champenois pour un prêt gratuit de 6 mois aux Rapids du Colorado. À 26 ans, le gardien autrichien de 26 ans n’a jamais convaincu ni remplacé Predraj Rajkovic depuis son arrivée en juillet dernier. Selon le journaliste italien Luca Bendoni, son remplaçant pourrait se nommer Francis Uzoho (24 ans), portier nigérian de l’Omonia Nicosie. D’autres formations sont à l’affût. Par ailleurs, le départ de Nathanaël Mbuku cet été à la fin de son contrat se confirme.

