Le Mercato prend déjà feu de toutes parts en Ligue 1, exode massif à Bordeaux ?

Stéphan zappé par l'AS Monaco... et proche de Lorient ? S'il a fait un appel du pied à l'AS Monaco, Julien Stéphan n'est visiblement pas parvenu à faire mouche avec le club azuréen. Selon Mohamed Toubache-Ter, le club de la Principauté – qui cherche un remplaçant au belge Philippe Clément – va rester sur un coach étranger. Un proche du nouveau directeur sportif Thiago Scuro. L'ancien coach du Stade Rennais et du RC Strasbourg serait, selon Foot Mercato et Ouest-France, la priorité pour remplacer Régis Le Bris, visé par l'OGC Nice. Monaco est en train de se mettre d’accord avec un coach étranger dont j’ai pas le nom & proche du nouveau Directeur Sportif. #ASMonaco https://t.co/lbCqhDeHTe — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 8, 2023 Rennes - Lorient : vers une guerre des nerfs pour Enzo Le Fée Comme révélé en début de semaine par l'excellent Mohamed Toubache-Ter, le Stade Rennais a bel et bien lancé l'assaut pour Enzo Le Fée (FC Lorient, 23 ans), le meneur des Merlus ayant nettement affiché sa préférence pour rester en Ligue 1 et rejoindre les Rouge et Noir. Problème : comme annoncé par Ouest-France, Lorient ne souhaite pas céder Le Fée à un rival breton à n'importe quel prix et estime la dernière année de contrat de son international Espoirs à 25 M€. Une somme que le Stade Rennais refuse de payer. On s'achemine vers le premier bras de fer de l'été... Un Limbombe à Toulouse après Gelabert et Cissoko ? Dans la famille Limbombe, on vous présente Bryan, petit frère de l'ancien couac du FC Nantes, Anthony. Selon les informations du média, LesViolets.com, Bryan, donc, international espoir belge et évoluant à Roda, devrait s'engager au Toulouse Football Club. Le joueur est un ailier droit percutant, dont l'indemnité de transfert n'a pas été précisée. Bryan Limbombé pourrait être la troisième recrue du Téfécé qui a officialisé hier un accord avec Ibrahim Cissoko (NEC Nimègue, 20 ans) après avoir acté la venue du milieu espagnol de Mirandes, César Gelabert (22 ans) la veille. Un accord de principe a été trouvé avec Ibrahim Cissoko, qui rejoindra le TéFéCé à compter du 1er juillet.



Toutes les infos ici ?https://t.co/iUBDR5itya pic.twitter.com/haI9ODvr4K — Toulouse FC (@ToulouseFC) June 8, 2023 Toulouse FC : Philippe Montanier limogé ? Selon Foot Mercato, Philippe Montanier pourrait ne pas repartir pour sa dernière année de contrat chez les Violets. L'ancien coach du RC Lens, qui s'était déjà vu notifier qu'il ne serait pas prolongé au delà de son contrat actuel (2024), est sur la sellette au sein du groupe RedBird. L'hiver dernier, il avait déjà perdu son adjoint Mickaël Debève. Une décision de Damien Comolli qui l'avait un peu perturbé... 🚨🟣🇫🇷 #Ligue1 |



◉ Damien Comolli pense à limoger Philippe Montanier, l'actuel entraîneur de Toulouse. pic.twitter.com/g5MYeUFq6Y — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 8, 2023

OGC Nice : c'est non pour Lloris, un premier départ vers la L2 ?

En quête d'un nouvel entraîneur qui pourrait être Régis Le Bris (FC Lorient), l'OGC Nice travaille en parallèle sur quelques mouvements dans son effectif. Si l'on en croit l'insider Mohamed Toubache-Ter, Kouadio Ange Ahoussou (défenseur, 19 ans) – qui était prêté cette saison à Châteauroux (N1) – va quitter définitivement la Côte d'Azur pour rejoindre l'ESTAC, relégué en Ligue 2. Si Florent Ghisolfi était plutôt réticent et souhaitait davantage le voir partir en prêt à Bastia ou Sochaux, le dirigeant niçois s'est finalement résolu à ouvrir la porte à Troyes. Par ailleurs, Nice Matin explique que le Gym fait confiance à Marcin Bulka et ne donnera pas suite à l'appel du pied d'Hugo Lloris.

MHSC : ça bouge pour Wahi, Germain et Thauvin

Cela commence à frétiller du côté des départs offensifs au MHSC ! Selon TeamFootball, l'AS Roma est rentré dans la danse face à Arsenal, le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen pour Elye Wahi (20 ans). Montpellier réclame toujours 35 M€ pour son jeune buteur qui privilégie plutôt un départ en Ligue 1 (AS Monaco). En fin de contrat, Valère Germain devrait lui filer du côté de l'Australie. D'après le média local FTBL, l'ancien attaquant de Monaco, Nice et l'OM (33 ans) est tombé d'accord avec le Macarthur FC, dernier de A-League la saison passée... Pour Florian Thauvin, « ça a plus de chances de ne pas se faire », selon Laurent Nicollin... qui souhaite conserver Joris Chotard.

Brest : le président Le Saint se paie Belaïli et annonce le départ d'Honorat

Dans un long entretien à Ouest-France, le président du Stade Brestois Denis Le Saint est notamment revenu sur les fiascos Youcef Belaïli et Islam Slimani. Deux échecs qu'il ne met pas sur la même ligne : « Deux joueurs sont partis cette saison l’un (Belaïli) parce qu’il ne partageait pas les valeurs du club, et il fallait qu’il parte assez vite car son comportement ne nous convenait pas ; et l’autre c’est parce qu’il n’a pas réussi (Slimani), malgré un pedigree de grande qualité. Mais il a apporté dans le vestiaire, a été exemplaire même si n’a pas réussi sur le terrain ».

Dans cet entretien, il a aussi été question du départ à venir de Franck Honorat cet été : une vente inévitable selon lui. « On a fait un deal avec lui. On a 11 millions de fonds propres, on a donné 10 millions à Greg (Lorenzi, pour le recrutement). Si on ne vend rien on passe, mais ce n’est pas ce qu’on a dit à Franck Honorat il y a un an. On lui a promis un bon de sortie. Et la parole donnée, elle compte. Et si on ne vend pas, on n’aura pas forcément les moyens de recruter ».

L'ESTAC entérine 5 départs

Dans un communiqué publié hier, l'ESTAC a confirmé les départs attendus de tous les joueurs prêtés. Sans surprise, Jeff Reine-Adélaïde (OL), Rony Lopes (FC Séville), Mateusz Lis (Southampton), Ndiaga Papa Yade (FC Metz) et Lucien Agoumé (Inter Milan) retournent dans leurs clubs respectifs.

Girondins : un Bordelais se paie Buades après sa « commotion »

Alors que tout le monde est suspendu au verdict de la Commission de discipline de la LFP lundi prochain pour le sort du match Girondins de Bordeaux – Rodez, arrêté à la 23ème minute après l'intrusion d'un supporter aquitain qui a poussé Lucas Buades, Clément Michelin, le latéral bordelais, ne décolère pas.

Dans un post Instagram depuis ses vacances, le joueur prêté par l'AEK Athènes (D1 grecque) s'en est pris à l'ailier ruthénois qu'il accuse de simulation : « Un moment de fête a été gâché par deux individus. Un supporter qui a donné l'opportunité à un tricheur de gâcher cette soirée. Un protocole commotion qui nécessite un jour d'arrêt ? Je suis très bien placé pour savoir que c'est un scandale. Qu'on nous donne l'opportunité légitime de rejouer ce match et de finir la saison sans aucun regret ».

Stade Rennais : vers un départ record de Doku ?

Grand gagnant de la dernière journée de L1 (4e) avec la Ligue Europa à l’horizon, le Stade Rennais va rester attractif et aura des moyens d’améliorer son effectif au mercato. Le club breton veut entretenir ses forces et sait aussi que ses atouts seront courtisés. Comme Jérémy Doku, qui a laissé derrière lui ses pépins physiques, devenant plus décisif (6 buts) et bien tourné vers le collectif sur la deuxième partie de saison. Si Rennes n’est pas vendeur, il reste deux ans de contrat à l’ailier international belge, et après trois saisons en Bretagne, il pourrait décoller. « Son profil explosif et fort dans le un-contre-un est très intéressant pour ce championnat », observe un scout de club de Premier League dans L’Équipe. Anderlecht l’avait cédé pour 26 M€ en 2019 à Rennes, qui semble le valoriser bien au-delà de 50 M€. Un éventuel transfert pourrait dépasser les records rennais en la matière, Aguerd (35 M€), O. Dembélé (35 M€) ou Camavinga (31 M€, possiblement 45 M€ avec les bonus).

RC Strasbourg : un effectif chamboulé cet été ?

Rester en L1 va permettre au RCSA d’accueillir un nouvel investisseur. À la recherche d’un partenaire puissant pour faire progresser son club, Marc Keller négocie notamment avec certains actionnaires de Chelsea. Ces derniers devraient permettre au club de passer dans une nouvelle dimension financière. À quelle échéance et avec quel niveau d’investissement ? C’est toute la question. Dans tous les cas, L’Équipe annonce que l’effectif sera chamboulé avec les joueurs en fin de contrat que sont les défenseurs Alexander Djiku et Maxime Le Marchand, le milieu Dimitri Liénard et l’attaquant Kevin Gameiro (qui ne devraient pas prolonger), les ventes espérées (H. Diallo, Bellegarde, I. Sissoko) et les fins de prêts (Sanson, Dagba, Suzuki). Loïc Désiré, le directeur du recrutement qui était au Brésil ces derniers jours, a du boulot. Le budget dont il disposera pour les transferts ne devrait pas exploser par rapport aux saisons précédentes.

Girondins : exode massif à Bordeaux ?

Si Bordeaux a déjà finalisé l’arrivée du milieu Yohan Cassubie (22 ans), en fin de contrat à Niort, tous les autres dossiers – côté arrivées – ont pour l’instant été mis en stand-by, alors que d’autres éléments, libres, avaient été approchés. Il faudra, en revanche, surveiller les possibles départs qui pourraient intervenir dans les prochaines semaines afin de répondre aux engagements pris devant la DNCG. D’après L’Équipe, plusieurs éléments suscitent des convoitises, notamment les trois joueurs à la plus grande valeur marchande du club. L’ailier Dilane Bakwa (20 ans) dispose de deux pistes concrètes en Allemagne. Le Séville FC et deux clubs italiens se sont renseignés sur les conditions de départ du défenseur central Junior Mwanga (20 ans). Le latéral Malcom Bokele (23 ans, 2027) a, lui, quelques pistes en L1. Le milieu brésilien Fransergio (32 ans), lui, désire rentrer au pays pour raisons personnelles, tandis que le milieu Danylo Ignatenko (26 ans) ne sera pas retenu en cas de proposition satisfaisante (Belgique ?). Bordeaux souhaite également se séparer d’Alberth Elis et de Rémi Oudin, de retour de prêt de Brest et Lecce. Josh Maja (24 ans) se retrouvera, lui, libre si Bordeaux reste en L2.

AS Monaco : les priorités sont connues

L’AS Monaco prépare une révolution de palais cet été. Selon L’Équipe, le nouveau cycle passera par le recrutement d’un gardien titulaire, le prêt de deux ans d’Alexander Nübel (Bayern) prenant fin, et la signature de deux défenseurs centraux pour combler les départs de Disasi et de Malang Sarr (retour de prêt). Au milieu, il faudra un remplaçant à Fofana et un joueur de côté pouvant évoluer à droite, où personne n’a convaincu cette saison.

Stade de Reims : Teuma à Reims plutôt qu'à Rennes ?

Annoncé avec insistance dans les rangs du Stade Rennais, Teddy Teuma devrait plutôt signer au Stade de Reims. Laurent Frétigné, journaliste d'Ouest France, a écarté sa venue en Bretagne. De même que celle d'Orkun Kökçü, apprécié par le club breton mais qui coûter trop cher (45 M€).

Contrairement à ce qui a pu être annoncé, Teddy Teuma, le joueur maltais de l'Union Saint-Gilloise, ne sera pas la première recrue du @staderennais cet été. Selon nos sources, cette information est fausse. #SRFC — Frétigné (@lfretigne) June 8, 2023

Pour résumer Si But! Football Club traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la France du football.

