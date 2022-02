Le nouveau maillot du LOSC, la L1 craque sur une pépite de Metz, coup dur à Bordeaux

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

SCO Angers : pourquoi Bentaleb a échoué au LOSC

Relancé par le SCO Angers après une longue période de chômage suite à son départ de Schalke04, Nabil Bentaleb (27 ans) est revenu sur son passage au LOSC lors de sa formation. Originaire d'un petit club de quartier dans la banlieue nordiste (AJS Wazemmes), le milieu de terrain s'est servi de cet échec pour avancer : « À Lille, j’étais rempli de rêves. Je voulais jouer pour l’équipe première du LOSC. Mais le fait de ne pas être conservé m’a obligé à choisir entre deux routes : soit tu abandonnes, soit tu continues et tu relances. Rester dans le circuit, ça te permet de nourrir tes rêves. C’est ce que j’ai fait en allant à Mouscron, à 45 minutes de chez moi en transports en commun. J’ai eu de la chance d’avoir eu des parents qui m’ont accompagné et qui en cru en moi. Ne pas être retenu à Lille a été compliqué à gérer : avec eux, je n’ai pas baissé les bras. Je n’étais pas assez développé physiquement. J’ai vécu ça comme une injustice, mais, au fond, ils ont sans doute eu raison. Je n’étais sans doute pas prêt. Ça m’a permis d’évoluer autrement et de me forger un caractère. Je n’ai aucune rancune. »

FC Metz : Lô a la cote en L1

Révélation du National 1 en prêt cette saison du côté de Cholet, Aboubacar Lô (22 ans) (19 titularisations, 5 buts en championnat) gagne du temps de jeu et du crédit avant de revenir dans les rangs du FC Metz. Selon Foot Mercato, le défenseur central en a même profité pour taper dans l'œil de plusieurs écuries, en Ligue 1, en Ligue 2, mais aussi à l'étranger. L’intéressé est sous contrat avec le club lorrain jusqu’en juin 2023.

Girondins : le départ de Petkovic traîne

Libre depuis son départ de Reims et déjà sur la shortlist du club l’été dernier, David Guion s’est engagé avec les Girondins pour une saison et demie. Selon L’Équipe, il dirigera bien l’entraînement du jour au Haillan. Pour communiquer sur sa nomination, Bordeaux attend toujours de régler le cas de Vladimir Petkovic, dont la mise à pied a pris fin ce lundi. Les deux parties continuent de discuter pour trouver un terrain d’entente, alors que l’ancien sélectionneur de la Suisse était lié avec le club jusqu’en 2024. Un licenciement pour faute grave n’est pas exclu.

LOSC : le futur maillot a fuité

Le site Le Petit Lillois, qui suit l’actualité du LOSC au plus près, se fait le relais d’une information relative au futur maillot du club nordiste. « Nous sommes en mesure de confirmer que le maillot à domicile du LOSC pour la saison 2022-2023 ressemble bien à celui révélé par Footy Headlines. Des doutes sur certains détails (col, bandes, manches) d’où la fiabilité à 85%, peut-on lire sur Twitter. Comme le maillot a été révélé très tôt, il n’est pas impossible de voir d’autres changements mineurs pour garder l’effet surprise. Le maillot extérieur sera blanc/gris avec le logo bleu marine et le sponsor rouge. Le maillot third sera noir et doré. »

AS Monaco : le Bayern croit en Nübel

Alexander Nübel (25 ans) s’épanouit à l’AS Monaco, où il a débarqué en prêt du Bayern Munich lors du dernier mercato estival. Sous contrat avec le club de la Principauté jusqu’en juin 2023, le gardien allemand n’a pas très envie de revenir concurrencer Manuel Neuer (35 ans) mais le club bavarois pourrait imaginer son avenir autrement. Selon Kicker, le club allemand envisagerait en effet de le prolonger tout en le laissant évoluer dans d'autres formations en prêt. Tottenham serait venu aux renseignements pour offrir une doublure de luxe à Hugo Lloris.

Girondins : 75% de descendre en L2 !

Quelles sont les chances des Girondins de Bordeaux de descendre en Ligue 2 au terme de la saison ? Ouest France s’est penché sur le sujet et a apporté une mauvaise nouvelle à Gérard Lopez et ses troupes. Depuis l’instauration de la Ligue 1 à 20 clubs en 2002-2003, 75% des équipes ayant eu 20 points ou moins après 24 journées ont en effet été reléguées à l’échelon inférieur ! Sur les 32 clubs qui ont déjà été dans cette situation (mis à part la saison 2019-2020 où le championnat a été arrêté après 28 journées en raison de la pandémie du Covid-19), seulement 8 formations sont parvenues à retourner la situation en leur faveur. Le positif Guion s’appuiera sans doute sur ce dernier chiffre pour relancer ma machine.

