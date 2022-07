Le PSG limité pour Ekitike, un Rennais quitte le stage, tensions à Bordeaux

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : la Lazio passe à l'attaque pour Benjamin Bourigeaud

AS Monaco : ça se complique pour Onana (LOSC)

Ciblé par l'AS Monaco pour remplacer Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Amadou Onana (LOSC, 20 ans) est décidément une cible en vogue de ce début de Mercato d'été. Si l'on en croit notre spécialiste du Mercato Ignazio Genuardi, l'international belge – qui a déjà fait l'objet d'une offre de 20 M€ de West Ham cet été – est également dans le viseur de Liverpool, Newcastle et Arsenal.

Après la venue de Downes (Swansea), #West #Ham reste notamment en quête d’un autre milieu axial. Dans cette optique, une nouvelle offre est programmée pour le Lillois A.#Onana, qui intéresse aussi Liverpool, Newcastle et Arsenal. #Mercato #LOSC — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) July 8, 2022

Stade Rennais : Kadile vers le Portugal

Attaquant prometteur du Stade Rennais, Junior Kadile serait proche d'un départ au mercato estival. Selon Benjamin Quarez, journaliste du Parisien, le joueur de 19 ans a quitté le stage des Rouge et Noir à Dinard et devrait être de nouveau prêté à Famalicão la saison prochaine.

Pourquoi Strasbourg a dit non à Sambia

Si le RC Strasbourg a trouvé son nouveau latéral droit avec l'arrivée de Colin Dagba, le club alsacien a longtemps tenté de faire signer l'ancien joueur du MHSC Junior Sambia, libre depuis le 1er juillet. A l'occasion d'un Space Twitter sur le RCSA, le journaliste Guillaume Vague (Téléfoot, beIN) a expliqué pourquoi ça se ne s'était pas fait :

« Junior Sambia était le choix numéro 1 du club, bien avant Colin Dagba mais il a eu la bonne idée de ramener ses frères lors des négociations avec Marc Keller tout en s’exprimant à lui, je pense, comme s’il s’agissait d’un gars du 9-3 (sic) et forcément, cela s’est terminé sur un merci-au revoir, on ne te prendra pas. Je schématise beaucoup mais cela s’est mal passé ». Comme avec Montpellier, Junior Sambia a réclamé un salaire beaucoup trop important qui a freiné les Ciel et blanc. D'après Le 10 Sport, le défenseur se rapprocherait de la Salernitana (D1 italienne).

Montpellier prêt à attendre pour sa sentinelle

Si Montpellier s'est montré très actif en début de Mercato en finalisant ses pistes stéphanoises (Khazri, Nordin, Sacko) ainsi que la venue de Faitout Maoussa, le club héraultais a depuis décidé de calmer le jeu. D'après Bertrand Queneutte (France Bleu Hérault), le Mercato du MHSC est désormais en stand-by concernant les arrivées même si un milieu défensif est toujours visé et qu'une liste de 5-6 noms de joueurs actuellement en contrat ailleurs est établie.

Sauf départ, il n'y aura plus d'arrivée devant, ni derrière. Mercato bouclé, pour l'instant, dans ces secteurs. Mais départ, il pourrait y avoir...



Au milieu : un 6 toujours espéré. Liste de cinq / six joueurs (non libres). Perle rare : taille et peut jouer 5 #TeamMHSC — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) July 7, 2022

Le SCO Angers finalise Sima... et pousse Diony vers la sortie

Très actif depuis le début du Mercato, le SCO Angers n'en a pas encore fini avec les mouvements. Ce vendredi, le club du Maine-et-Loire a entériné la venue de l'attaquant de Brighton Abdallah Sima (21 ans), prêté sans option d'achat. Il s'agissait déjà de la huitième recrue du club angevin.

Dans le sens des départs, Ouest-France explique que Loïs Diony va quitter le club. Si l'ancien Stéphanois est bien parti au stage à l'île de Ré avec le SCO, ce dernier – qui n'a pas été conservé par l'Etoile Rouge de Belgrade – va être amené à se chercher un nouveau club à un an de la fin de son contrat.

Stade Brestois, Toulouse FC : une pépite de Sochaux dans le viseur

Si l'on en croit L'Equipe, le Stade Brestois et le Toulouse FC se sont renseignés pour la pépite du FC Sochaux-Montbéliard Rassoul Ndiaye (20 ans). Le club franc-comtois réclame 4 M€ pour son milieu de terrain défensif.

FC Lorient, Stade de Reims... Ils sont dans le viseur du Torino après Radonjic !

Nemanja Radonjic (OM) ne sera pas le seul joueur de Ligue 1 à rejoindre le Torino. Si l'on en croit notre spécialiste Mercato Ignazio Genuardi, le club italien – qui va récupérer 40 M€ sur la vente de son défenseur brésilien Bremer – va augmenter sa proposition au FC Lorient pour Armand Laurienté et regarde pour la venue de deux stoppeurs connus en Ligue 1 : Oumar Solet (ex-OL, RB Salzbourg) et Wout Faes (Stade de Reims).

Après avoir enregistré le renfort du Marseillais Radonjic, le #Torino est revenu à la charge pour obtenir la signature de #Laurienté (#Lorient). Une nouvelle offre a été transmise aux Merlus. #Mercato #FCL — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) July 8, 2022

Toulouse FC : Healey durcit le ton, un Moutinho visé !

Meilleur buteur de Ligue 2 (20 réalisations l'an passé), Rhys Healey est plus proche que jamais d'un départ du Toulouse FC. Après avoir refusé l'offre de prolongation des Violets, l'Anglais a mis un nouveau coup de pression à sa dirigeants en séchant une réunion organisée par Philippe Montanier. Officiellement parce qu'il est blessé à l'adducteur selon la Dépêche du Midi. Healey est courtisé par deux clubs de Championship.

Toujours au Téfécé, la presse américaine – relayée par le site Les Violets – nous apprend que le club haut-garonnais est sur les rangs pour accueillir le latéral gauche d'Orlando, Joao Moutinho (24 ans). Homonyme de l'ancien Monégasque avec qui il n'a pas de lien de parenté, le natif de Lisbonne plait également en D1 portugaise et à Venise en Série B italienne. Affaire à suivre.

FC Lorient : El-Yamiq (Valladolid) relancé

Le FC Lorient, à la recherche d'un défenseur central d'expérience, a réactivé la piste menant à Jawad El-Yamiq (30 ans). Le jouer de Valladolid intéressait déjà les dirigeants morbihannais l'été dernier mais le transfert n'avait pas pu se faire. Reste encore aux Merlus, s'ils venaient à passer à l'action, à se mettre d'accord avec leurs homologues espagnols pour racheter les deux ans de contrat qu'il reste au joueur.

Girondins : Hurmic règle ses comptes

Maire de Bordeaux, Pierre Hurmic a vidé son sac sur la gestion des Girondins de Bordeaux et sa relégation en National annoncée cette semaine. Il y a une dimension politique, sociale et territoriale parce qu’on ne juge pas qu’un club mais tout un écosystème. C’est une entreprise de 300 salariés, c’est énorme, a-t-il expliqué dans L’Équipe. La réponse la ministre des Sports, Madame Oudéa-Castéra, sur le sujet est assez ambiguë. Elle dit qu’elle ne veut pas s’en mêler mais elle prend un peu position sur l’importance de l’enjeu. Elle va rester vigilante sur les procédures, j’espère qu’elle ira jusqu’au bout. Il faut que la Fédération comprenne que le football n’est pas hors sol (...) Ce n’est pas le moment de critiquer ou de débattre des loupés... M6 (propriétaire de 1999 à 2018) était pressé et il n’y avait pas d’autre repreneur connu. C’est là que les malheurs ont commencé. »

ESTAC : Adil Rami a prolongé

En fin de contrat au 30 juin à l'ESTAC, Adil Rami (36 ans) a bel et bien prolongé son bail d'une saison avec le club aubois. Son nom avait brièvement circulé à l'ASSE sans que la piste ne soit jamais fondé. L'intéressé sort d'une saison à 16 matchs pour 3 réalisations.

AJ Auxerre : Djibril Cissé se propose encore

S'il n'a quasiment plus chaussé les crampons depuis ses passages en D3 suisse à Yverdon en 2018 puis lors de sa courte pige au PAO Chicago en 2021, Djibril Cissé (40 ans) n'a pas encore officiellement mis un terme à sa carrière. Consultant et DJ depuis plusieurs années, l'ancien international tricolore se voit bien tenter une dernière pige à l'AJ Auxerre, là où tout a commencé pour lui. Désireux d'atteindre la barre des 100 buts en L1, Cissé a encore proposé ses services au club icaunais lors d'une interview accordée à Média Carré.

Stade de Reims : Ekitike, pas plus de 30 M€ du PSG ?

Lancé sur la piste Hugo Ekitike pour renforcer son secteur offensif au mercato estival, le PSG ne fera pas non plus de folies pour l'attaquant du Stade de Reims. Selon L'Équipe, Luis Campos ne veut pas alimenter la bulle spéculative créée par l’offre de Newcastle (qui dépasse, bonus compris, les 40 M€). Paris n’entend donc pas se précipiter. Difficile d’imaginer le PSG allouer une enveloppe supérieure à 30 M€. À ce prix-là, le club champenois lâchera-t-il son talent ?