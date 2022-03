Le Real Madrid vise un ancien de Monaco, Delort porte préjudice à Nice, coup dur à Rennes ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Stade Rennais : Majer forfait à Leicester ?

Premier du groupe G lors de la phase de poules de la Ligue Europa Conférence, le Stade Rennais a hérité de Leicester en huitième de finale. Le match aller aura lieu ce jeudi (21h) au King Power Stadium. Mais pour ce premier rendez-vous, Bruno Génésio ne devrait pas récupérer son maître à jouer, Lovro Majer. Blessé aux ischio-jambiers et absent ce dimanche lors de la victoire face au SCO d'Angers (2-0), le milieu offensif croate n'avait pas repris ce mardi l'entraînement collectif, selon les informations du Parisien. L'ancien joueur du Dinamo Zagreb se dirige donc vers un forfait pour affronter les Foxes.

Real Madrid : Tielemans dans le viseur

Flop relatif à l’AS Monaco, Youri Tielemans a plutôt bien rebondi du côté de Leicester depuis son arrivée en janvier 2019. Devenu l'un des milieux les plus influents de Premier League après des débuts laborieux, le milieu de terrain belge a largement contribué aux deux bonnes dernières saisons réalisées par les Foxes et aurait attiré le regard de plusieurs écuries européennes. Selon Foot Mercato, Manchester United, Arsenal, le Real Madrid, le FC Barcelone et plus récemment Manchester City seraient venus aux nouvelles. Le prix réclamé par Leicester pourrait diminuer jusqu'à 40 M€, le club anglais s’étant déjà résigné à le voir partir cet été.

OGC Nice : les supporters interdits à cause de Delort !

L’information a dû être relue à plusieurs reprises mais elle paraît assez limpide : les supporters de l’OGC Nice ont été interdits de déplacement samedi à Montpellier (17h). Jusque-là, rien de très anormal. sauf que quand on regarde de plus près l’arrêté de la préfecture de l’Hérault, on s’aperçoit que la décision a été prise notamment en raison de la colère encore vive des fans du MHSC après le départ d’Andy Delort au Gym l’été dernier ! Ce motif n’est pas le seul mais il semble ouvrir une voie assez surprenante à l’avenir...

ESTAC : le City Group tisse sa toile

Selon Globo, l’Atlético Mineiro aurait reçu une proposition pour signer un partenariat avec le City Football Group qui possède notamment Manchester City, le FC New York City ou encore Troyes en France. Le groupe d’investisseurs a fait une proposition de 180 millions d’euros pour devenir actionnaire majoritaire du club brésilien. Les dirigeants de Mineiro n’auraient pas accepté cette première offre et demanderaient le double ! Le City Football Group possède déjà dans cette partie du monde un club de première division uruguayenne depuis 2017. Les négociations ne sont pas fermées.