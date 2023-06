Lens lorgne au MHSC, Nice accélère son Mercato, Maurice règle ses comptes

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Annecy ne se laissera pas faire Via un communiqué, le FC Annecy a averti la LFP qu'il n'hésiterait pas à l'attaquer en justice en cas de relégation en N1... 📃𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹



Le @FCAnnecy a pris connaissance de la mesure d’instruction prononcée par la Commission de Discipline de la @LFPfr le lundi 5 juin 2023, qui maintient notre Club, le FC ANNECY, en @Ligue2BKT en ne validant pas le résultat du match… pic.twitter.com/uRPFWMnY8w — FC Annecy (@FCAnnecy) June 5, 2023

Mais aussi...

Stade Rennais : Maurice règle ses comptes

Hier, Olivier Cloarec et Florian Maurice ont fait le bilan de la saison du Stade Rennais, après la quatrième place arrachée à Brest (2-1), samedi, qui a de nouveau qualifié Rennes pour la Ligue Europa. « On a atteint l’objectif, donc je suis très content, ça se voit non ? a lancé le directeur sportif, très contrarié. Je suis très fier de ce qu’on a fait, grâce à nous, personne d’autre, grâce au groupe qu’on a, au groupe qu’on a composé, ceux qui ont peu joué, ceux qui n’ont pas joué, ceux qui ont tout joué, staff, tout le monde, donc je suis très fier de ça, encore plus que la saison passée.On a un groupe très fort. Je vous ai entendus : (manque d’)expérience, pas de caractère, pas tout ça, aujourd’hui on est là, ils ont montré qu’ils en avaient, il ne faut pas l’oublier. Je vous ai trouvés très sévères, même méchants parfois, certains se prenant pour des entraîneurs, pour des directeurs sportifs, pour des recruteurs, ce n’est pas votre métier. Vous avez le droit de critiquer, on a le droit d’être critiqué, mais pas semaine après semaine, franchement, j’ai trouvé que c’était disproportionné, certains ont eu des jugements hâtifs. Les bilans, on les fait à la fin de la saison. J’ai vu un bilan à la 29e journée, ça sert à quoi ? »

FC Lorient : Le Fée veut rester en Ligue 1, Rennes en pole ?

Enzo Le Fée, qui a décidé de quitter le FC Lorient cet été, se sait courtisé au mercato mais aurait décidé de ne pas trop s'éloigner de la France. Selon Mohamed Toubache-Ter, le milieu offensif des Merlus aurait éconduit le Borussia Dortmund afin de rester en Ligue 1. Un club qualifié pour la prochaine coupe d'Europe serait intéressé par ses services. D'après L'Équipe, il s'agirait du Stade Rennais, avec qui il serait déjà d'accord.

Stade Rennais : le point sur le dossier Traoré

Qualifié pour la Ligue Europa, Rennes pourra-t-il compter la saison prochaine sur son capitaine Hamari Traoré ? Le latéral droit (31 ans), au club depuis 2017, est en fin de contrat. Le club lui a soumis une proposition de prolongation de deux ans qui ne semblait pas à la hauteur de ce qu'il attendait. « Une décision sera prise dans la semaine, c'est du 50-50, c'est dans les mains d'Hamari, a indiqué Florian Maurice. C'est un super joueur, après il y a une réflexion sur un individu et un joueur et une réflexion du club qu'on doit avoir également car derrière, j'ai un jeune joueur (Lorenz Assignon) à qui je trouve énormément de potentiel, qui aura 23 ans cette année et qui a envie de jouer, donc on réfléchit aussi sur la possibilité de promouvoir un joueur qui, je pense, a les qualités pour jouer à ce poste-là. »

Toulouse : Genreau retrouve l’Australie

Après avoir manqué la Coupe du monde, le milieu de terrain australien de Toulouse Denis Genreau a été de nouveau convoqué en sélection pour jouer un match amical contre l'Argentine, le 15 juin. Le natif de Paris avait honoré sa première cape le 7 juin 2021 face à Taïwan (5-1). Cette saison, le joueur n'a disputé que 651 minutes en Ligue 1 et délivré une passe décisive.

Toulouse FC : Labrune confiant pour la Ligue Europa

Si le Téfécé n’est pas encore sûr de disputer la prochaine Ligue Europa, malgré son sacre en Coupe de France, Vincent Labrune n’a pas caché son optimisme sur le dossier. « Toulouse a fait du très bon boulot. Ils ont bâti une équipe compétitive. J’ai croisé les dirigeants toulousains la semaine dernière. Ils n’ont aucun doute sur leur participation à la Coupe d’Europe. J’ai envie de les écouter et de les croire, a affirmé le président de la LFP dans L’Équipe. Après, on peut débattre sur la multipropriété des clubs, dont je ne suis pas un grand fan. Aujourd’hui, c’est autorisé. Il faut faire avec. »

Et enfin...



RC Lens : un intérêt pour Chotard ?

Selon les informations de Bertrand Queneutte, le RC Lens aurait des vues sur Joris Chotard. Gladbach en Allemagne et un club du Top 10 de Serie A seraient également sur les rangs du joueur du MHSC, qui n'est pas déterminé à partir à tout prix. « J’ai arrêté les bons de sortie ou non. Je souhaite que Joris Chotard reste, et il y a 15 jours, je discutais avec son agent, et il n’était pas du tout question d’un départ », a affirmé Laurent Nicollin à l’antenne de Via Occitanie.

OGC Nice : coup d’accélérateur au Mercato !

Selon Nice Matin, Florent Ghisolfi veut redonner une identité forte et une consonance sud-américaine à l’effectif de l’OGC Nice et prospecte donc en Argentine. Le quotidien régional fait un point complet sur les envies estivales du Gym. Ainsi, on apprend que la piste menant à Raphaël Guerreiro est bien réelle mais la concurrence paraît trop forte. Lucas Digne se verrait bien au Gym mais son salaire poserait problème. Aaron Ramsey voudrait prolonger un ou deux ans, le club serait réticent à cette idée. Le Gallois pourrait donc vouloir partir, tout comme Kasper Schmeichel qui ne serait pas retenu en cas d’opportunité… - Brahimi devra trouver une porte de sortie, tout comme Kasper Dolberg. Thuram, Todibo et Lotomba sont les joueurs les plus convoités de l’effectif. Gaëtan Laborde sera également sûrement sollicité… Calvin Stengs pourrait rester à Antwerp, tandis qu’Alexis Claude-Maurice pourrait revenir s’imposer à Nice. Enfin, Ludovic Blas fait toujours partie des profils étudiés.

