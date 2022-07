Lens redonne espoir à Bordeaux, Nice scrute en Roumanie, Fulgini et Ajorque en Allemagne ?

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Lukaku proposé au PSG, Moses Simon dans les petits papiers de l'OM

SCO Angers : Fulgini va signer en Allemagne !

Courtisé par plusieurs clubs européens, Angelo Fulgini va poursuivre sa carrière en Allemagne. Selon les informations du journal “L'Équipe“, le SCO a accepté une offre de 7 millions d’euros, plus des bonus, de la part de Mayence. Le milieu de terrain passera sa visite médicale ce mardi, et son nouveau club devrait officialiser le transfert dans la foulée.

RC Strasbourg : un nouveau club allemand fonce sur Ajorque

Auteur de performance individuelle cette saison avec le RC Strasbourg, Ludovic Ajorque attire la convoitise de nombreux clubs européens notamment en Allemagne. Après Wolfsburg et Francfort c’est désormais le Hertha Berlin qui se positionne sur l'attaquant strasbourgeois. Le RC Strasbourg réclame 15 M€ pour le libérer.

Le RC Lens redonne espoir à Bordeaux

Au bord du précipice depuis la confirmation en appel de leur rétrogradation administrative en N1, les Girondins de Bordeaux placent désormais leurs derniers espoirs entre les mains du CNOSF le 19 juillet prochain. L’organisme olympique, par le passé, a sauvé d'autres clubs français. Si l’exemple le plus connu reste l’OGC Nice, en 2002, RMC Sport rappelle que le RC Lens l’a également été dans les mêmes proportions. En 2014, le club artésien était sportivement promu en L1 mais avait été administrativement maintenu en L2 par la DNCG en raison de garanties financières insuffisantes. Le Racing avait été recalé deux fois par le gendarme financier, qui attendait notamment le versement de 10 millions d'euros promis par l'actionnaire majoritaire de l'époque, le milliardaire azerbaïdjanais Hafiz Mammadov. Ces fonds tardant à arriver, le RC Lens avait opté pour revoir à la baisse son budget, réduit à 36 millions d'euros, au lieu des 48 prévus initialement, avant que Mammadov ne finisse par apporter les sommes nécessaires. Le club avait obtenu gain de cause devant le CNOSF et convaincu le Comité exécutif de la FFF, le 28 juillet 2014, de valider la montée du RCL.

Toulouse FC : un nombre record d’abonnés en 2022-2023 ?

À moins d'un mois de la reprise du championnat, le TFC compte déjà 8 000 abonnés. La saison passée, 3 800 abonnements avaient été vendus aux fans des Violets, qui évoluaient alors en Ligue 2, dans un Stadium dont la capacité commerciale s'élève à 33 500 spectateurs. « Nous sommes au-delà de nos attentes et sommes déjà très contents », a indiqué le directeur général Olivier Jaubert sur Twitter. Pour autant, il n'exclut pas l'idée de franchir la barre des 10 000 abonnés. « C'est présent dans nos têtes, mais on avait budgété moins de 8 000 abonnés », a précisé le dirigeant, dont l'ambition première est de « continuer à faire grandir (le club) ensemble ».

SCO Angers : Hountondji (Clermont) très proche ?

Très actif sur le mercato, Angers continue de modeler son équipe en vue de la saison prochaine. Selon L’Équipe, le SCO est entré en discussions avec Clermont ce week-end pour recruter Cédric Hountondji. Même si les deux clubs n’ont pas encore trouvé d’accord, l'international béninois de 28 ans (18 sélections) possède un bon de sortie accordé par les dirigeants auvergnats lors de sa prolongation jusqu'en 2024.

OGC Nice : une offre pour un ailier roumain

À peine installé sur le banc de l'OGC Nice, Lucien Favre a déjà donné ses directives au mercato estival. Selon le journaliste de RMC Sport Loïc Tanzi, une offre a ainsi été transmise au Rapid Bucarest pour recruter Rares Illie. Jeune ailier gauche de 19 ans, l'intéressé est évalué à 1,3 million d'euros par la plateforme Transfermarkt. Les Aiglons sont en attente d'une réponse.

Stade Brestois : Larsonneur rebondit en Ligue 2

Barré par l’excellent Marcel Bizot au Stade Brestois, Gautier Larsonneur prend la tangente et s’est engagé au Valenciennes FC. Prolongé d'une saison au SB29, jusqu'en juin 2024), le bondissant gardien est prêté au club hennuyer et a effectué sa première séance d’entraînement avec ses nouveaux coéquipiers ce matin sous l'oeil d’Ahmed Kantari.