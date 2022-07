Les Girondins bientôt fixés sur leur avenir, Reims tient son nouveau gardien !

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Focalisé sur son sauvetage en Ligue 2, Bordeaux a mis tous ses dossiers Mercato entre parenthèses pour un temps... Quitte à laisser filer quelques pistes comme celle d'Anel Ahmedhodzic (transféré de Malmö à Sheffield United). Le média polonais Interia nous apprend que les Girondins ont aussi tenté leur chance pour l'ailier polonais Pawel Wszolek (30 ans), libre depuis son départ de l'Union Berlin et qui a rejoint le Legia Varsovie pour trois ans.

Par ailleurs, Javairô Dilrosun – qui n'a pas été conservé à l'issue de son prêt avec option d'achat en provenance du Hertha Berlin – devrait rejoindre le championnat néerlandais. D'après Voetbal International, l'ancien Bordelais pourrait être transféré au Feyenoord Rotterdam afin d'y remplacer Luis Sinisterra, lequel file à Leeds dans le jeu de chaises musicales qui doit conduire Raphinha au FC Barcelone (ou à Chelsea)...

AS Monaco : Fabregas a recalé un club de D2 espagnole

Libre depuis le 1er juillet et son départ de l'AS Monaco, Cesc Fabregas (35 ans) ne signera pas n'importe où. Si l'on en croit Marca, l'ancien joueur d'Arsenal, du Barça et de Chelsea a refusé une offre émanant de l'UD Las Palmas (D2 espagnole) estimant que les conditions n'étaient pas requises pour se relancer...

Girondins : décision du CNOSF ce mardi ?

Dans le montage financier qui devait permettre aux Girondins de convaincre la DNCG, Gérard Lopez avait communiqué sur un apport personnel de 10 M€ via sa société Jogo Bonito. Le problème aux yeux du gendarme financier du foot français existerait à ce sujet : cette somme aurait été versée sur un compte séquestre qui donnerait la liberté au président hispano-luxembourgeois de la récupérer en cas de liquidation judiciaire. Cette manoeuvre n'aurait pas rassuré l'instance au moment de rendre sa décision. Les 14M€ d'apports supplémentaires annoncés hier se trouvent dans le même cas de figure. Par ailleurs, L’Équipe glisse que le FCGB attend avec impatience la conciliation devant le CNOSF, qui devrait avoir lieu mardi.

Reims : un international autrichien va remplacer Rajkovic

En quête d'un gardien pour remplacer Perdrag Rajkovic, sur le départ cet été, le Stade de Reims a officialisé la venue de l'international autrichien Patrick Pentz (25 ans, 3 capes). L'intéressé, qui est arrivé en fin de contrat au 30 juin à l'Austria Vienne, présente l'avantage d'être gratuit.

RC Strasbourg : une affaire de commission a fait capoter le deal Djiku

Si tout semblait ok pour un transfert d'Alexander Djiku du RC Strasbourg à Hoffenheim (6,5 M€ + bonus), le deal a finalement capoté suite à un problème de commissions d'agent. Pointé du doigt par L'Alsace pour avoir été trop gourmand en réclamant 1,8 M€, Alex Djiku, le frère et conseiller du défenseur ghanéen s'est défendu de ces accusations sur Foot Mercato, affirmant que la proposition d'Hoffenheim était « de 7%, inférieure au 10% possible » et loin des chiffres évoqués. « On s’est senti mis sous pression », assure le clan Djiku alors qu'Hoffenheim a tenté de mettre en place ses propres intermédiaires missionnés.

SCO Angers : Xavier Thuilot confirme son départ...

Nommé il y a seulement dix mois, Xavier Thuilot (55 ans) quitte déjà son poste de directeur général délégué du SCO Angers. Une décision de Saïd Chabane alors que le club est en passe d'être vendu à un fonds d'investissement américain.

A Ouest-France, l'ancien dirigeant du LOSC et de l'ASSE s'est confié sur cette décision du SCO qu'il comprend : « Ce poste ne fonctionne que quand il y a une délégation, si ce n'est totale, du moins très importante. Ce n'est pas forcément la tradition au SCO. Je n'ai pas d'amertume ni d'aigreur vis-à-vis du président. On a fait une saison, le résultat n'a pas été à la hauteur de nos attentes respectives. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir pu donner la pleine mesure de mon expérience dans ce domaine. »

… Sima chipé à une grosse concurrence, Ninga sur le départ

Ancien responsable communication du SCO Angers, Mohamed Toubache-Ter a également lâché quelques infos intéressantes sur son ancien club. D'abord que l'attaquant tchadien Casimir Ninga était proche d'un départ pour un club chipriote. Ensuite que le prometteur Abdallah Sima (Brighton, 21 ans) allait bien rejoindre le club angevin sur la base d'un prêt sec. L'international sénégalais aurait été soufflé au nez et à la barbe du Torino, de Schalke04, de l'Espanyol Barcelone, du Standard de Liège et de Levante.