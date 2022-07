Les Girondins vont savoir, l'OGC Nice va dégraisser, une ex piste du FC Nantes à Lorient ?

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Un temps annoncé dans le viseur du FC Nantes, Dylan Bronn, le défenseur tunisien du FC Metz, pourrait plutôt se diriger vers Lorient à en croire un twitt de Mohamed Toubache-Ter.

Clermont : Gonalons aurait pu atterrir dans un autre club de L1

Selon le site Allezpaillade, Montpellier a recalé Maxime Gonalons, passé de Grenade à Clermont. « Selon nos informations, l’ancien Lyonnais a également été proposé au Montpellier Hérault durant le mois de juin. Pourtant à la recherche d’une sentinelle capable de dépanner en défense centrale (il l’a eu fait avec l’OL à une vingtaine de reprises), l’international français semblait posséder un profil idéal dans cette quête si complexe. Les raisons du refus ne nous ont pas été précisées mais ses pépins physiques réguliers ces dernières années pourraient en être une » croit savoir le site dédié au MHSC.

Toulouse FC : le Téfécé tout proche d'une nouvelle pépite suédoise

Comme révélé par Mohamed Toubache-Ter, Toulouse est sur la piste du prometteur latéral gauche suédois Oliver Zandén (20 ans), qui évolue à Elfsborg. Une info confirmée par La Dépêche du Midi, qui évoque un transfert de l'ordre de 1,5 à 2 M€.

AC Ajaccio : Orsoni promu président ?

Depuis le départ de Christian Leca, l’AC Ajaccio n'a plus de président. La LFP obligeant les clubs à avoir un président dans leur organigramme, c’est donc Alain Orsoni (président de la holding qui détient l'ACA) qui va redevenir le président du club corse dans les prochains jours, comme il l'a confirmé à nos confrères de France 3 hier soir. L’intéressé confirme aussi qu'il y a deux ans l’ACA a été approché par des fonds en provenance d'Arabie Saoudite. Pour son retour en Ligue 1, le club devrait par ailleurs dépasser les 5000 abonnés cette saison.

OGC Nice : dégraissage massif cet été

Comme le PSG, l’OGC Nice souhaite réduite la voilure en terme d’effectif cet été. Alors que le dossier Yann Sommer (33 ans) est encore loin d’être bouclé - une prolongation de 3 ans l’attend à Mönchengladbach - Lucien Favre envisage un dégraissage massif au mercato. D’après Foot Mercato, plusieurs joueurs de renom sont sur la liste des départs : Morgan Schneiderlin (32 ans), Mario Lemina (28 ans) et Kasper Dolberg (24 ans). En revanche, le Gym veut conserver Jean-Clair Todibo malgré la convoitise des clubs étrangers.

AJ Auxerre : Costil à la relance ?

Libre depuis son départ des Girondins de Bordeaux, Benoît Costil serait sur le point de rebondir en Ligue 1. Selon RMC Sport et L’Équipe, le gardien de 35 ans va, sauf problème de dernière minute, s'engager avec l’AJ Auxerre. L'international français doit se rendre aujourd’hui dans l'Yonne pour passer sa visite médicale et signer pour un an avec le promu. Il s’agirait d’un renfort de poids pour Jean-Marc Furlan.

SCO Angers : Hountondji signé ce week-end ?

S'il reste encore quelques détails à régler sur l'indemnité exacte du transfert, les dirigeants angevins seraient proches d'accueillir Cédric Hountondji. En cas d'accord total entre les deux clubs, L’Équipe avance que le défenseur central de Clermont (28 ans) pourrait passer demain sa visite médicale en Anjou avant de s'engager sur un contrat de quatre ans. Sinon, ce sera pour le début de semaine. Le SCO devrait s'acquitter d'un peu plus de 2 M€ pour racheter les deux dernières années de contrat de l'international béninois.

Stade de Reims : la Fiorentina sur Faes

Après avoir vu son nom relié au Stade Rennais au tout début du mercato estival, Wout Faes est toujours au Stade de Reims et serait même enclin à y rester à moins qu’un club anglais - où il rêve de signer - fasse le forcing pour l’attirer d’ici au 1er septembre. En Italie, un courtisans serait intéressé. Selon Calcio News, la Fiorentina suit avec assiduité le profil du défenseur central belge. Aucune offre n’a toutefois été posée sur la table des négociations par les dirigeants de la Viola.

Girondins : jour J pour Lopez

C’est un rendez-vous qui pourrait compter avant le passage des Girondins devant le CNOSF mardi : les dirigeants bordelais vont présenter aujourd’hui leur plan de sauvetage au procureur général de Bordeaux. Le but ? Obtenir une homologation du tribunal de commerce et non pas une simple ordonnance comme cela avait été le cas par la commission d’appel de la FFF, le 5 juillet. Plusieurs éléments nouveaux ont été intégrés au dossier bordelais depuis : conformément aux exigences de la DNCG, le président des Girondins Gérard Lopez a annoncé avoir « rajouté 14 M€ en séquestre à la banque aux 10 M€ déjà mis en faveur du club ». Le dirigeant a également obtenu un accord de la part des créanciers du club – King Street et Fortress – pour réduire la dette de 75 %. Elle passerait de 53 à 13,5 millions d'euros.

AS Monaco : Fabregas vers la Serie B !

Comme les dernières rumeurs le laissaient entendre, Ces Fabregas (35 ans) devrait rebondir en Italie la saison prochaine. Selon les informations de Sky Sports Italia, le milieu espagnol va rejoindre le club de Como 1907 qui évolue actuellement en Serie B. Malgré des offres en Espagne, il a été convaincu par Dennis Wise, directeur technique du club lombard, qui a aussi évolué à Chelsea. Il reste quelques détails à régler pour boucler le dossier de manière définitive.