Les nouvelles CLR de Kipsta n'attendent plus que vous !

Vitesse, finesse, souplesse, sans oublier le confort, Kipsta frappe à nouveau très fort dans l'univers du football avec la sortie de sa nouvelle paire de chaussures, la CLR, dont le premier modèle était sorti il y a sept ans. Pour les amoureux du ballon rond, la marque (spécialisée) de Décathlon s'adresse plus que jamais à tous les styles, tous les niveaux, offrant une chaussure dédiée aux joueurs rapides et techniques.

Le début d’une nouvelle ère, comme l’explique la marque, puisque trois silos (ou univers) vont être proposés afin de permettre à trois types de profil de joueurs de se régaler sur les pelouses.

Une tige fine et souple qui favorise les sensations balle au pied, une semelle légère et rigide qui procure du dynamisme, ainsi qu'une semelle révolutionnaire qui limite les frottements, la CLR est indéniablement faite pour vous ! Priorité, enfin, a été accordée au confort avec un renfort intérieur en suédine au niveau du talon et une semelle de propreté avec deux zones d’amorti qui a été intégrée et qui permet aux footballeurs de se sentir à l’aise sur les terrains.

La CLR est un produit pensé, réfléchi et développé avec un podologue spécialiste du sport, puis validée par un panel de joueurs de haut niveau, dont Jason Berthomier, deuxième meilleur passeur du championnat de Ligue 2, qui évolue au sein du club de Clermont-Ferrand.

Pelouse naturelle, pelouse grasse ou encore synthétique, Kipsta a également pensé à tout en déclinant une gamme de semelles et de crampons dédiés à chaque univers. Ainsi, et au niveau des semelles, le modèle avec crampons moulés a été pensé pour les joueurs qui évoluent sur pelouse naturelle sèche. Le modèle avec crampons stabilisés est adapté à tous ceux qui évoluent sur terrains synthétiques. Quant au modèle avec crampons vissés, il fera le bonheur des footballeurs qui pratiquent leur sport préféré sur une pelouse grasse. Et puisque Kipsta pense à tous les goûts, et toutes les couleurs, la CLR se décline en trois coloris pour le modèle avec crampons moulés (rouge/bordeaux, noir/bleu et turquoise) deux pour le modèle avec crampons vissé : (rouge/bordeaux et noir/bleu) et un pour la semelle stabilisée (noir/bleu).

A chaque univers, son modèle, à chaque joueur, sa chaussure. Telle est l'opportunité que propose la CLR de Kipsta.

Sept ans après son arrivée sur le marché, la CLR s’affine et s'affirme. Disponibles chez Decathlon, au prix de 55 euros, les nouvelles CLR de Kipsta n'attendent plus que vous. A vous de jouer !