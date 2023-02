Létang sort le chéquier, un Rennais lynché, Nantes évite le pire, Digard a exécuté l’OM

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

RC Strasbourg : Le Scornet toujours en sursis ?

La victoire du RC Strasbourg contre le Montpellier HSC d'un Maxime Estève très énervé (lire plus bas) n'a pas totalement écarté la menace qui plane sur Mathieu Le Scornet. Selon L'Équipe, Marc Keller savoure le succès du RC Strasbourg mais reste attentif à l'arrivée d'un possible remplaçant sur le banc. Jocelyn Gourvennec et Olivier Dall'Oglio restent à l'affût en cas d'opportunité.

Stade Brestois : Roy a stabilisé la défense

Auteur d’un bon match nul contre le RC Lens à domicile (1-1), le Stade Vrestois semble aller mieux depuis l’arrivée d’Éric Roy sur le banc de touche. La défense est notamment moins perméable, avec 0,4 but encaissé par rencontre depuis un mois. « C’est plutôt positif d’être déçu après un nul contre Lens. Ça prouve que l’équipe est redevenue ambitieuse, avec un état d’esprit irréprochable et une volonté de proposer des choses, a-t-il analysé en conférence de presse. Tout ça passe par le bloc-équipe et pas seulement le gardien ou les défenseurs. On est dans des lignes plus resserrées avec des joueurs plus proches les uns des autres. Il y a eu une prise de conscience. »

AS Monaco : Clement engrange avant le PSG

Forte de débuts de match canon, l’AS Monaco a encore fait preuve d’un froid réalisme salutaire à Clermont (2-0) pour revenir à deux petits points du RC Lens et de l’OM au pied du podium. « Je suis content, on a fait un match très mature, a résumé Philippe Clement en conférence de presse. On a marqué tôt, on s’est créé des occasions, on n’a pas pris de but et on a poussé jusqu’à la fin. Les joueurs y sont allés fort dans les duels, avec de l’énergie, et je n’ai pas eu besoin de faire des changements car tout le monde a fait le travail jusqu’à la fin. »

Clermont : un seul être et tout est dépeuplé...

Pascal Gastien ne l’a pas évoquée par respect pour ses autres joueurs mais l’absence d’Alidu Seidu a fait du mal à la défense de Clermont, aux abois en première période face à l’ASM (0-2). Pendant trente minutes, ce fut un fiasco total. « La qualité de l’adversaire et de son pressing, notre propre déficit de qualité, on a manqué de mouvement et on n’a jamais eu de passes faciles, a estimé le coach auvergnat en conférence de presse. Quand on a pris le deuxième but, il restait beaucoup de temps et j’ai redouté le pire. Jusqu’à la mi-temps, on a été spectateurs, on les craignait trop, c’est peut-être ma faute, il y a eu trop de retenue dans les duels. »

Ajaccio - FC Nantes : pas d’incident pendant le match

Alors qu’une très courte bagarre avait opposé samedi soir, dans le centre-ville d’Ajaccio, une trentaine de supporters du FC Nantes à des supporters locaux, les fans du FC Nantes qui se sont déplacés en Corse ont pu assister à la rencontre, hier après-midi, au stade François-Coty (0-2). La préfecture exigeait au départ que les supporters canaris soient acheminés à bord de véhicules motorisés jusqu’à l’enceinte, or aucune compagnie de transport locale n’avait de véhicule disponible. Finalement, L’Équipe fait savoir qu’une soixantaine de supporters se sont rendus à pied de leur hôtel au parcage visiteurs, sous l’escorte de gendarmes mobiles. Ils sont partis quelques minutes avant la fin du match, toujours sous escorte, pour prendre l’avion du retour.

AJ Auxerre : Pélissier savoure un point

La chasse aux points est devenue si urgente à Auxerre que la moindre unité glanée est source de joie intense en Bourgogne ! « Il ne faut pas minimiser ce point ! Après une telle série négative, le fait de réussir ce type de prestation dans l’engagement et l’attitude me laisse beaucoup d’espoir. Je suis persuadé qu’avec un peu plus de confiance, les qualités qu’on possède vont nous permettre de gagner des matches », a expliqué Christophe Pélissier après le match nul contre le Stade de Reims (0-0). Seul bémol pour l’AJA : « J’ai été déçu qu’une frange du public ait sifflé M’Baye Niang lorsqu’il est entré (79e). Ce n’est pas ainsi qu’on va redonner confiance aux joueurs. » Le message est passé.

MHSC : Estève craque et se reprend

Logiquement battu à Strasbourg (0-2) hier, Montpellier continue de s'enfoncer au classement. Ce qui a incité son défenseur Maxime Estève à pousser un coup de gueule au micro de Prime Vidéo : « Il n’y a rien qui a fonctionné. On a été zéro, ça fait quelque temps qu’on est zéro ! On aurait pu jouer six heures et demie qu’on n’aurait pas mis un but. À un moment donné, il faut se sortir les doigts du c... ! Moi, ça me casse les c... qu’on soit dans la difficulté comme ça tous les week-ends. La remise en question est faite depuis un an et demi, il n’y a rien qui se passe, on a que ce qu’on mérite ». À froid, l'intéressé s'est ensuite calmé sur Twitter : « Des mots à chaud qui ont dépassé ma pensée. La situation de mon club me brise le coeur. C'est en travaillant tous ensemble que nous allons nous en sortir. Allez Montpellier. »