Moffi sacrifié à Nice, coup dur pour Samba à Lens, du changement à Rennes à Paris ?

Stade de Reims : Balogun met le Top 5 à mal Buteur à Louis II lors de la victoire du Stade e Reims contre l’AS Monaco ce dimanche pour le compte de la 27e journée de Ligue 1 (1-0), Folarin Balogun est le seul joueur ayant réussi à marquer contre les cinq premiers du classement en Ligue 1 ! un but contre le PSG, l’OM, le RC Lens, l’ASM et deux devant le Stade Rennais. Arsenal peut d’ores et déjà se frotter les mains... Montpellier HSC : Wahi préfère rester en L1 Fort de ses 10 buts marqués cette saison en Ligue 1 avec le Montpellier HSC, Elye Wahi devrait être très courtisé cet été. En cas de départ, le jeune attaquant (20 ans) privilégie de rester en France. « La Ligue 1. Pourquoi pas ? Je me suis toujours dit de ne pas sauter les étapes, je veux y aller petit à petit, a-t-il affirmé sur France Bleu Hérault. On verra ce qui m'est proposé mais comme je l'ai toujours dit, pour l'instant, je suis au Montpellier Hérault et j'y suis très bien. On verra où le vent nous mène. » OGC Nice : Moffi privé du FC Lorient Prêté jusqu'en fin de saison avec option d'achat obligatoire à l’OGC Nice, Terem Moffi ne pourra pas jouer dimanche contre le FC Lorient, son ancien club, en raison d'un accord établi entre les deux formations. Titularisé lors de ses sept premières rencontres avec les Aiglons, l'ancien Merlu a inscrit trois buts sous ses nouvelles couleurs, dont un dimanche à la Beaujoire contre le FC Nantes (2-2). Stade Rennais : en 4-3-3 face au PSG ? Auteur d’un match nul très décevant à Auxerre samedi (0-0), le Stade Rennais n’a pas rassuré sur son état de forme du moment. Bruno Genesio a peut-être trouvé la parade pour le périlleux déplacement à Paris (dimanche, 17h05). L’Équipe laisse entendre que le coach pourrait revenir au 4-3-3 et ainsi laisser de côté son 4-4-2, dans lequel l’association Gouiri-Kalimuendo ne fonctionne pas. L’ancien attaquant de l’OGC Nice Gouiri pourrait-il s'installer dans le rôle qu'occupait Martin Terrier ? « Il l'a déjà fait dans ce système, c'est une possibilité, une piste », a reconnu Genesio. RC Lens : un défaut rédhibitoire pour Samba en Bleu ? Si Brice Samba devrait être appelé par Didier Deschamps pour la prochaine liste des Bleus, ce jeudi à Clairefontaine (14h), le gardien du RC Lens laisse encore des doutes au sein du staff tricolore. Selon L’Équipe, la principale interrogation n’est pas technique : elle concerne encore sa capacité à accepter dans le temps un rôle de doublure. AS Monaco : Embolo, talisman de l’ASM Si Philippe Clement hésite toujours autant entre Wissam Ben Yedder et Breel Embolo, la solution est peut-être à trouver dans les statistiques. Selon Opta, l’AS Monaco n’a jamais perdu en Ligue 1 cette saison quand Embolo a marqué, soit 11 matches au total et un bilan de 8 victoires et 3 nuls.

SCO Angers : un nouveau coach choisi en avril ?

Saïd Chabane a conforté Alexandre Dujeux comme numéro 1 sur le banc d’Angers... avant de penser à son successeur. Selon L’Équipe, le SCO se serait donné jusqu'à fin avril, histoire de faire le bon choix. Plusieurs coaches se détachent et, même si Saïd Chabane a récemment expliqué que Jean-Marc Furlan n'était jamais venu à Angers, cette piste resterait d'actualité. D'autant plus que l'ancien coach d'Auxerre souhaitait justement venir cet été plutôt que finir la saison de Ligue 1 avec le SCO...

OGC Nice : Bouanani a choisi l’Algérie

Très attaché à ses origines, Badredine Bouanani (OGC Nice, 18 ans) avait souhaité se donner du temps pour faire son choix. Le discours de Djamel Belmadi et des échanges réguliers avec les internationaux algériens du Gym, Youcef Atal et Hicham Boudaoui, ont convaincu le milieu offensif et international U19 français de rejoindre les Fennecs.

Montpellier HSC : le cadeau de Der Zakarian à Khazri

Titulaire à Ajaccio, dimanche (1-0), Wahbi Khazri a pris la place d’Elye Wahi pour le bonheur de Michel Der Zakarian. « Wahbi Khazri avait marqué sur deux des derniers matchs, il nous avait fait gagner à Troyes et marque le premier but contre Angers. Puis, il revenait chez lui, où il a grandi, à Ajaccio. C’est pour ça que j’avais fait le choix de le faire démarrer, a déclaré le coach du MHSC au micro de France Bleu Hérault. Il méritait. Il avait fait un bon match la semaine dernière quand Elye revenait de blessure. Cela lui fait du bien aussi de se reposer un petit peu et d’apporter de la fraîcheur. »

Stade de Reims : Flips sélectionné en Espoirs ?

Auteur d’une saison honorable sous le maillot du Stade de Reims, qui vient d’enchaîner un sixième clean-sheet consécutif dimanche à Monaco (1-0), Alexis Flips devrait être bientôt récompensé de ses efforts. Selon L’Union, le défenseur âgé de 23 ans devrait être sélectionné en équipe de France Espoirs lors de la prochaine liste des Bleuets.

