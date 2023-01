11 M€ attendus à Nice, Amavi plait à Brest, Bordeaux dégaine, Lorient change de peau

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Todibo intransférable, Lemina sur le départ de Nice

Selon Foot Mercato, Jean-Clair Todibo est ciblé par de très gros clubs européens mais « le Gym a mis les barbelés et a déclaré intransférable l’ancien Barcelonais cet hiver. N’ayant pas de problèmes financiers avec Ineos, Florent Ghisolfi peut être serein pour le mois de janvier. » Ce ne sera pas le cas au sujet de Mario Lemina, attendu selon L'Équipe du côté de Wolverhampton en échange d'un chèque de 11 millions d'euros.

Amavi plaît à Brest

En grande difficulté à Getafe, qui souhaite se séparer de lui, Jordan Amavi devrait écourter son prêt et rentrer à l’OM... qui pourrait à nouveau le prêter, à Brest, d'après Foot Mercato

Langa s'éloigne de Toulouse et Strasbourg... qui cible toujours Reabciuk

Visé par trois clubs de L1, dont Strasbourg et Toulouse, le latéral mozambicain Bruno Langa ne devrait pas quitter Chaves cet hiver, selon L'Equipe. Le média précise que le Racing est toujours en course pour Oleg Reabciuk (Olympiakos), également ciblé par Bologne. Par ailleurs, la saison compliquée de Thomas Delaine se poursuit. En difficulté sportive, le latéral gauche arrivé de Metz l'été dernier est très souvent blessé. Mardi, il a été touché à un pied à l'entraînement. Selon L'Équipe, il souffre d'une petite fissure focale d'un tendon d'Achille. Il sera absent plusieurs semaines mais devrait rejouer cette saison.

Bernard quitte l’AJ Auxerre

Auxerre annonce le départ de son latéral gauche Quentin Bernard (33 ans). Arrivé au club en 2019 en provenance de Brest, il avait activement participé à la promotion de l'AJA en Ligue 1 la saison dernière (38 matchs toutes compétitions confondues) avant de voir son temps de jeu se réduire cette saison (seulement 7 matchs joués).

FC Lorient : un nouvel actionnaire arrive

Le FC Lorient annonce un nouvel actionnaire. « Un nouvel élan du côté de Lorient. Identité du club est garantie. Le Président Loïc Féry reste majoritaire et le seul PATRON, a réagi Mohamed Toubache-Ter sur son compte Twitter. Le but est d’accompagner le cycle Le Bris et les 100 ans du club en 2026 ! Lorient ne sera jamais un club filiale : aucune inquiétude. » Par ailleurs, Chrislain Matsima (20 ans) va effectuer son retour dans l’équipe contre l’OM, demain (19h). Il sera aligné en défense centrale à la place de Bamo Meïté, en l’absence de Julien Laporte (ischio-jambiers).