À 10 contre 11, l’OGC Nice cartonne à Brest et fait reculer l’OM

Cet OGC Nice est toujours aussi chirurgical en 2022. Malmené par une équipe brestoise conquérante mais peu récompensée dans la zone de vérité, les Aiglons se sont imposés à Francis-Le Blé malgré l’exclusion sévère de Schneiderlin suite à un tacle glissé sur Hérelle (20e).

À cet instant du match, le Gym menait déjà au score, Dolberg ayant converti avec classe une frappe rasante dans le petit filet de l’extérieur de la surface (0-1, 13e). À la mi-temps, l’OGCC pouvait s’estimer heureux de rentrer aux vestiaires avec ce 1-0. Parti sur les mêmes bases en seconde période, Chardonnet envoyait un missile de peu à côté (48e).

Todibo, lui, sauvait sur sa ligne (72e) ! Totalement contre le cours du jeu, Gouiri s’échappait et transmettait le ballon à l’entrant Delort. Le buteur des Aiglons ne se ratait pas dans la surface pour doubler la mise et inscrire son 8e but de la saison en L1 (0-2, 79e). Gouiri en faisait de même pour inscrire un but somptueux au bout du temps additionnel (0-3, 90+4). Au classement, l’OGC Nice repasse devant l’OM à la deuxième place de L1 (à la différence de buts) alors que le SB29 est scotché au 12e rang.