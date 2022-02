Biétry s'inquiète pour Bordeaux, Ajorque (Strasbourg) parle de son avenir, Nicollin (MHSC) dégomme la VAR

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Après le LOSC, Charles Biétry s'est rapproché du Bordeaux de Gérard Lopez

En rééducation en Gironde après de multiples interventions chirurgicales, Charles Biétry (78 ans) a évoqué dans L'Equipe son lien de proximité avec Bordeaux : « Je passe régulièrement aux entraînements parce que j'y ai plein de copains. Benoît Costil dîne avec moi un soir sur deux ; d'autres joueurs, comme M'Baye Niang, passent aussi me soutenir. Ça me fait un bien fou. Un nouvel entraîneur arrive, il y a des recrues, un nouveau projet débute en février. Mais il ne faut pas se tromper, Bordeaux sera dans les cinq derniers à la fin de la saison. Il faut juste qu'il y en ait trois derrière ».

Il a aussi été question de son passage au LOSC : « Je travaillais avec Christophe Galtier et Gérard Lopez pour faire passer le club de la dix-neuvième place au titre de champion de France et on s'est bien amusés. Avoir la confiance de Christophe, parler de foot presque tous les jours avec quelqu'un de haut niveau, j'étais heureux. J'ai quitté Lille en même temps que le président Lopez (en décembre 2020) ».

Monaco : Ben Yedder veut éjecter Nantes et rêve d'une finale en mode derby

Premier qualifié pour la finale de Coupe de France mardi dernier contre Amiens (2-0), l'AS Monaco devra encore franchir le cap du FC Nantes à la Beaujoire pour s'offrir une finale à Saint-Denis. Une étape qui n'inquiète pas le capitaine Wissam Ben Yedder. En conférence de presse, l'international tricolore a fait part de son souhait de s'offrir un derby de la Côte d'Azur au stade de France : « Une finale Monaco – Nice ? Un derby, ça fait forcément rêver. Mais on a d'abord un match contre Nantes qui s'annonce très dur ».

Ajorque n'est pas pressé de quitter Strasbourg

Meilleur joueur du RC Strasbourg cette saison encore (10 buts, 7 passes décisives), Ludovic Ajorque (27 ans) n'est pas pressé de quitter le Racing malgré les sollicitations étrangères (Angleterre et Allemagne notamment). Dans un entretien à Pierre Ménès sur son site, l'attaquant réunionnais a évoqué son cas personnel : « Je suis bien ici, mon fils est née ici, j'ai ma maison, je suis dans une ville où on m'a adopté. Je me sens bien ici, je ne vais pas dire le contraire pour forcer mon départ car ce n'est pas la vérité. Il me reste encore trois ans de contrat ».

MHSC : Laurent Nicollin dégoupille sur la VAR

Dans un entretien à Europe 1 dont les meilleurs passages sont sortis dans le Midi Libre, Laurent Nicollin a tapé sur la VAR, estimant que l'assistance vidéo a faussé la saison de son club sur la pelouse du RC Strasbourg :

« La VAR, mon père et moi, on était pour. Quand on voit ce qu’on a vécu à Strasbourg, ça te fait changer d’avis… Moi, je veux juste qu’il y ait des gens compétents qui fassent la VAR. Pas des amateurs, pas des mecs incompétents qui sont frustrés de ne pas arbitrer ou qui protègent l’arbitre central en cautionnant les fautes qu’il a faites. Quand le sixième rencontre le cinquième, on ne met pas un arbitre qui n’a jamais arbitré en Ligue 1. Je vais m’attirer les foudres de monsieur Garibian, mais ce n’est pas grave. J’ai beaucoup d’amitié pour Strasbourg et pour Marc Keller qui est un ami. Mais bon, quand je vois le classement et que je vois Strasbourg devant, ça me laisse un goût amer. Je pense qu’on devrait être à leur place parce qu’il y a eu de l’incompétence au niveau de la VAR ».

Une sortie que n'aurait pas renié feu son paternel...

… Et s'apprête à finaliser une recrue

Montpellier toujours où l'on s'apprêterait à finaliser la signature définitive du défenseur central Matheus Thuler (22 ans). D'après le média brésilien Planeta do Futebol, les dirigeants de Flamengo seraient actuellement en France, à Paris, pour finaliser le dossier. Le MHSC doit payer 2,5 M€ en fin de saison s'il veut conserver son stoppeur auriverde.

Stade Brestois : l'effet Belaïli est seulement virtuel

Si l'arrivée de Youcef Belaïli a dopé l'intérêt pour le Stade Brestois sur les réseaux sociaux, c'est pour l'instant le seul réel effet de la venue de l'Algérien en Armorique. D'après Le Télégramme, il n'y a pas d'effet Belaïli visible sur la billetterie pour le match décisif face à Troyes ce dimanche (15h) avec 10 200 tickets vendus mais pas de guichets fermés en prévision. Concernant la vente de maillots, là aussi le SB29 ne voit pas d'explosion même si les premiers retours chiffrés en boutique et e-boutique ne sont pas encore tombés.