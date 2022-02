Reims et Brest cherchent les auteurs des insultes racistes envers Belaïli, Ajorque se lâche sur les ambitions du RC Strasbourg

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Reims - Brest : les deux clubs tentent d'identifier les auteurs des insultes racistes envers Belaïli

Dans un communiqué commun, le Stade de Reims et le Stade Brestois ont annoncé enquêter sur les auteurs présumés des insultes racistes dont aurait été victime Youcef Belaïli lors du match nul dimanche dernier entre les deux équipes (1-1). "Le Stade de Reims se joint au Stade Brestois 29 pour condamner fermement les propos relayés, si toutefois ils sont avérés. Des propos inqualifiables, qui n’ont leur place ni dans un stade de football ni dans aucun autre lieu de notre société », écrivent les deux clubs dans un communiqué publié ce lundi. S'il n'existe à l'heure actuelle, aucune preuve tangible (photos, vidéos, témoignages concordants) permettant de caractériser l'infraction, les deux clubs travaillent conjointement pour tenter d'identifier les auteurs de ces insultes présumées", peut-on lire sur le communiqué.

RC Strasbourg : Ajorque rêve d'une qualification en Coupe d'Europe

Dans un entretien accordé à Onze Mondial, Ludovic Ajorque s'est exprimé sur les ambitions du RC Strasbourg pour la fin de saison. "Tu préfères rester bloqué à 10 buts et te qualifier pour la Ligue Europa ? Si on regarde le classement à l’instant T, je signe de suite pour la Ligue Europa. Pour moi, ce n’est pas les statistiques qui comptent, c’est le résultat de l’équipe. L’année dernière, j’ai marqué 16 buts, mais ça a servi à quoi ? Le maintien ! Pffff… Je préfère marquer beaucoup moins de buts et être là où je suis aujourd’hui, que 16 buts et nous maintenir comme l’année dernière", a lâché le meilleur buteur du RCSA, qui rêve donc d'une qualification pour la prochaine Ligue Europa.

