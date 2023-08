Amazon, Canal+ : tout ce qu’il faut savoir pour regarder la Ligue 1 en 2023/24

Comme l'année dernière, Amazon Prime Video se positionne en leader avec son Pass Ligue 1. Cet abonnement offre un accès à 80% des droits de diffusion du championnat de Ligue 1, permettant aux fans de regarder sept des neuf matchs disputés chaque semaine. Les matchs concernés sont : le match du vendredi soir à 21h, celui du samedi après-midi à 17h, du dimanche début d'après-midi à 13h, le multiplex de trois matchs du dimanche après-midi à 15h et le match du dimanche soir à 20h45.

Le Pass Ligue 1 est un service additionnel proposé aux membres Prime. Il coûte 99€ pour une saison ou 14,99€ par mois, avec la possibilité de résilier à tout moment. En plus de la Ligue 1, cet abonnement donne également accès à huit des dix matchs de chaque journée de Ligue 2 BKT en multiplex.

Par ailleurs, CANAL+ diffusera les deux autres matchs de chaque journée de championnat, à savoir le match du samedi soir à 21h et celui du dimanche après-midi à 17h05.

Les applications Prime Video et myCANAL permettent de suivre les matchs en direct ou en replay sur différents supports : téléviseur, tablettes, smartphones et autres écrans. Les appareils Amazon tels que Fire TV et la tablette Fire, mais aussi les navigateurs web et les appareils connectés via l'application Prime Video sont pris en charge.

Chaque match de Ligue 1 Uber Eats sur Prime Video est accompagné d'une émission de 20 minutes avant le match et de 15 minutes après le match, ainsi que d'une émission pendant la mi-temps. De plus, le match du dimanche soir à 20h45 bénéficie d'un avant-match et d'un après-match de 30 minutes chacun. De plus, tous les dimanches à 19h, l'émission "Dimanche Soir Football" fait le point sur les temps forts de la journée de championnat. Tous ces contenus sont disponibles en replay environ 15 minutes après leur diffusion pour une durée de 7 jours.

Si vous n'êtes pas encore membre Prime, vous pouvez commencer un essai gratuit de 30 jours à Amazon Prime ou opter pour un abonnement mensuel ou annuel. Les étudiants ont droit à l'offre Prime Student qui comprend un essai gratuit de 90 jours puis un abonnement à 24€/an.

En tant que membre Prime, vous bénéficiez non seulement des matchs de football, mais aussi de nombreux autres avantages comme la livraison rapide, des offres exclusives, des milliers de films et séries dont les séries et films primés Amazon Originals, et une sélection de 2 millions de titres musicaux avec Prime Music.

La saison de football s'annonce palpitante ! Pour souscrire à un abonnement, rendez-vous sur la page Amazon Pass Ligue 1.