Amazon lève le voile sur ses audiences L1 et annonce une comédie sur la rivalité OM - PSG !

Directeur des sports de Prime Vidéo, Bernard Châtillon a fait le point sur les débuts d'Amazon en Ligue 1 lors d'une conférence de presse, dressant un bilan largement positif huit mois après le début du contrat.

Les matchs du dimanche dépassent le « million »

« Je crois qu’aujourd’hui les abonnés au Pass Ligue 1 ont adhéré à notre identité. Plus d’un million de spectateurs regardent nos affiches le dimanche soir (…) On prépare la prochaine saison. On a une volonté de continuer à rendre les matchs les plus visibles. Une fois par mois on proposera un match pour tous les membres Prime. On peut aussi confirmer qu'en juin-juillet, on ne facturera pas les abonnés au Pass », a-t-il notamment annoncé dans des propos retranscrits par RMC Sport.

A quelques jours du choc PSG – OM qu'il diffuse en exclusivité, Amazon a également annoncé la sortie prochaine d'une comédie autour de cette rivalité avec un casting de choc (Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Basile Boli, Soprano, Elie Semoun, Vianney, Bengous). Un documentaire sur Paul Pogba et un autre sur Guy Roux complèteront prochainement l'offre Sport.

Alexandre Corboz

Rédacteur