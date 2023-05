Angers – Monaco : les compos sont tombées

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Déjà condamné à la Ligue 2 depuis sa défaite à Rennes le week-end dernier, le SCO Angers peut-il avoir une réaction d'orgueil face à une ASM en totale perdition et qui a renoncée à ses rêves de podium après ses défaites à Lens (0-3) et contre Montpellier (0-4) ? Voici les équipes concoctées par Alexandre Dujeux et Philippe Clément.

Angers : Bernardoni - Thioub, Valery, Hountondji, Ab.Bamba, Kalumba - Abdelli, Ba.Mendy, Bentaleb (cap.) - Bahoya, Niane.

Monaco : Nübel - Vanderson, Disasi (cap.), Matsima, C.Henrique - Diatta, Y.Fofana, Matazo, Golovine - Minamino, Boadu.