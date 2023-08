AS Monaco : Wissam Ben Yedder mis en examen !

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Wissam Ben Yedder a été mis en examen pour "viol, tentative de viol et agression sexuelle", a révélé Nice Matin ce vendredi. Deux femmes l'accusent de viol et ont déposé plainte le mois dernier. L'attaquant français de l'AS Monaco a été placé sous contrôle judiciaire et une caution de 900 000 euros lui est demandée. La police judiciaire de Nice se charge de l'enquête.

