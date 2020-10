ASSE : amoindri à Metz, Puel réintègre Boudebouz et a une arme secrète pour redémarrer

L’ASSE sera encore fortement amoindri à Metz ce dimanche, une semaine après l’avoir déjà été face à l’OGC Nice à Geoffroy-Guichard (1-3).« Abi, Debuchy, Gabriel Silva, Trauco, Nordin et Kolo (suspendu) ne seront pas là contre Metz, a expliqué Claude Puel en conférence de presse. On sait qu’on est dans la difficulté sur nos derniers matches. Sans se cacher derrière ça, on a pas mal de soucis au niveau de l’effectif avec les blessés et suspendus. Ce n’est pas un problème physique. Il faut être plus constant et plus concentré sur toute la durée du match. On a de la qualité, on est capable de mettre de la fluidité. On doit être conquérant. »

Neyou a envie de revenir encore plus fort

Précédant son coach devant la presse, le revenant Yvann Neyou a affiché un état d’esprit de guerrier malgré les blessures qui frappent l’effectif stéphanois. « Il va falloir faire preuve de caractère. Le coach nous donne des armes. Après, on doit savoir quand les utiliser sur le terrain, a-t-il déclaré en revenant sur la défaite face aux Aiglons. Parfois, ça fait du bien de prendre une bonne claque. J’aurais voulu aider l’équipe. Mon cœur était avec eux, mmais l’ambiance est toujours la même au sein du groupe. On doit avoir plus de maîtrise et être plus tueur devant le but. »

« Je pense que le départ de Boudebouz ne va pas se faire »

Neyou ne fait pas si bien dire : son retour devrait soulager Puel, qui compte sur sa présence à Metz pour donner plus d’assise à l’ASSE. « On voit en quelques matches l’importance qu’a pris Neyou. On a plus de fluidité et de qualité avec lui. Mais ce n’est pas simplement Neyou, on doit réagir collectivement, a-t-il poursuivi. Neyou a cette particularité d’amener beaucoup de fraîcheur, il est très nature, avec beaucoup d’humilité. Il a beaucoup de facilité technique et une très bonne lecture du jeu. Il peut performer à différents postes. C’est une belle découverte, il faut qu’il reste comme ça. C’est un très bon gars. »