ASSE : Caïazzo voit une menace OL planer sur les Verts 

true

Le co-président de l’ASSE Bernard Caïazzo se rangera du côté de la décision de la FFF pour la tenue de la finale de la Coupe de France. En juin ?

Noël Le Graët souhaite offrir un premier cadeau aux amoureux du football français : démarrer la prochaine saison avec la finale PSG – ASSE en Coupe de France. Le président de la FFF en a fait l’annonce ce vendredi, en donnant les dates du 13 ou du 20 juin pour la tenue d’une rencontre qui aurait dû avoir lieu sans la crise sanitaire.

Bernard Caïazzo, enfin soulagé de l’accord trouvé avec les diffuseurs pour le règlement des droits télé pour la saison en cours, se rangera du côté des instances pour ce match au sommet. Même si le scénario n’est pas encore vraiment arrêté.

« On n’a pas le droit de se plaindre »

« C’est la Fédération qui décide, nous n’avons pas à donner notre avis. Nous, on aurait préféré jouer plus tard avec nos supporters. Mais même au mois d’août, nous n’aurons, paraît-il, pas de supporters dans les stades. Donc, on sera bien obligé de jouer selon les directives de la FFF, a glissé le co-président de l’ASSE au Progrès. Si la finale ne se joue pas, cela voudra dire que le championnat ne se termine pas. L’OL risquerait alors de prendre la place en Europa League si le classement était arrêté à la fin de la 27e journée. Mais on n’a pas le droit de se plaindre. Je pense aux personnes âgées dans les maisons de retraite qui ne peuvent pas voir la famille. »