ASSE : Coupe, mercato, FC Metz…Claude Puel avait des choses à dire

La Coupe de France

« Epinal est une équipe qui reste sur une très grosse performance. On est prévenus. On veut faire le meilleur parcours possible quelque soit l’adversaire. Elle a démontré ses qualités. »

Le FC Metz

« Metz a fait un très bon match à Reims, cette équipe revient bien. Il faudra faire un gros match et ne pas penser que ce sera facile. On est aussi pas trop loin d’eux. On n’a pas de quoi se dire que ce déplacement pourrait être facile. Je souhaite pouvoir compter sur des joueurs qui donnent tout et qui sont concentrés à chaque match. C’était le cas contre Nîmes avec Fofana-Perrin, à Monaco aussi avec Fofana-Saliba. Cette paire-là est bien entourée par des joueurs d’expérience. »

Le groupe

« Gabriel Silva est malade, couché. On a eu une alerte avec Nordin qui a ressenti un petit quelque chose à l’entraînement. Youssouf ? Il a repris avec le groupe hier on verra où il en est. »

Le mercato

« Yvann Maçon va signer dans les prochaines heures. »