ASSE – FC Nantes (0-2) : des nouvelles rassurantes pour Blas et Wagué

true

Blessés lors de la solide victoire du FC Nantes à ce dimanche à Saint-Étienne (2-0), Molla Wagu et Ludovic Blas n semblent pas trop souffrir non plus.

Le FC Nantes n’avait plus gagné à Saint-Étienne depuis 2000. C’est désormais chose faite grâce à Mehdi Abeid et Ludovic Blas (2-0). Christian Gourcuff est forcément satisfait de la prestation de son équipe, solide dans toutes ses lignes. « C’est une victoire méritée, on a bien contrôlé la rencontre. Le seul regret est de ne pas avoir joué dans dernier quart d’heure, a-t-il déclaré en conférence de presse. Il y a eu deux buts d’écart mais il y avait matière à faire plus de différence. »

Gourcuff satisfait de l’entrée de Basila

Le coach du FC Nantes peut aussi ranger deux blessés au rayon des bémols du jour. Molla Wagué et Ludovic Blas (adducteurs) ont en effet été légèrement touchés dans le Chaudron stéphanois. Le premier souffre d’une élongation à la cuisse gauche. « Il s’est blessé sur la dernière action avant la mi-temps. Ce n’est pas très grave mais embêtant, a indiqué Gourcuff après la rencontre. Ça a été l’occasion pour Basila de faire une entrée très sérieuse. »

Pas d’inquiétude pour le stage à Carnac

Le buteur Blas a aussi quitté la pelouse du stade Geoffroy-Guichard, à la suite d’une blessure, pour laisser sa place à Samuel Moutoussamy (81e). « J’ai un souci aux adducteurs et aux ischios, a confié le milieu offensif après coup. C’est pour ça que j’ai demandé à sortir. » Les deux blessés effectueront des examens lundi. Selon L’Équipe, cela ne devrait pas remettre en cause leur participation au stage de trois jours à Carnac, en début de semaine.