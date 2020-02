ASSE, FC Nantes, Girondins, OM : fumigènes, supporters… Le Graët tape sur les doigts des clubs

true

Noël Le Graët (président de la FFF) accuse les clubs de ne pas savoir suffisamment bien gérer la question des supporters et des fumigènes.

Match à huis-clos total à Geoffroy-Guichard après un houleux ASSE – PSG, incidents en marge d’OM – Girondins, d’ASSE – OM ou plus récemment entre fans du FC Nantes et des Girondins… Ces derniers mois, les soucis touchant les supporters se multiplient autour des rencontres de Ligue 1, à l’intérieur et aux abords des stades.

Dans les colonnes de « L’Equipe », Noël Le Graët a donné son avis sur la question. Le nœud de sa croisade : les fumigènes. Ses responsables désignés : les clubs. « Les fumigènes sont revenus en force. On prévoit de réunir les clubs concernés. Est-ce qu’on fait ce qu’il faut ? Comme certains supporters ont leur siège à l’intérieur du stade… C’est compliqué. Si les fumigènes sont déjà à l’intérieur… En Angleterre, il n’y a pas un fumigène. Les clubs doivent mieux s’organiser », a balancé un président de la Fédération moralisateur.

Un discours « faut qu’on », « y a qu’à » qui semble quand même un peu simpliste de la part d’un dirigeant qui n’a finalement eu à gérer que les modestes problèmes générés par le « Kop Rouge » guingampais du stade du Roudourou…