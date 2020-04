ASSE, FC Nantes, LOSC : catastrophe en vue pour les trois clubs ?

true

Trois clubs de Ligue 1, l’ASSE, le FC Nantes et le LOSC, pourraient être menacés de dépôt de bilan à la suite de l’épidémie du coronavirus.

Bien difficile d’y voir clair à l’heure actuelle au sein du football français. Pas la moindre date de reprise évoquée, des droits télé non réglés, des présidents de clubs qui paniquent, des joueurs confinés et des propos alarmistes qui se multiplient. Et ce ne sont pas les dernières informations du Parisien, dans son édition du jour, qui vont rassurer les supporters de l’ASSE, du FC Nantes et du LOSC.

En effet, et le quotidien régional est catégorique, « Nantes, Saint-Etienne, Lille sont aujourd’hui les plus menacés, même si on se refuse à prononcer les mots de « dépôt de bilan ». Mais il guette. » Problème, le Parisien ne précise pas pour quelles raisons l’absence de droits TV, et donc d’argent, serait surtout préjudiciable à ces trois clubs.

Jouer à tout prix

Seule certitude, la Ligue 1 et la Ligue 2, dans leur ensemble, ne sont préoccupées que par une seule chose : rejouer. Au plus vite et même à huis clos si il le faut. Pour quelle raison ? Pour que Canal Plus et BeIN payent, ENFIN, les montants tant attendus.