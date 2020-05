ASSE, FC Nantes, LOSC, Girondins : l’État au chevet des clubs en souffrance

true

Plusieurs clubs français au portefeuille par le coronavirus peuvent déjà être rassurés : l’État les a assurés de son soutien quant à leur avenir.

Le coronavirus sévit toujours sur le sol français. La situation est telle que le confinement est décrété jusqu’au 11 mai, avec une carte du pays pour savoir quelle région est plus ou moins touché par le Covid-19. Jeudi, c’est un coup du que la LFP a infligé au football professionnel en annonçant la fin de la saison en Ligue 1 et en Ligue 2.

Le manque à gagner est donc désormais officiel, ce qui inquiète plusieurs clubs historiques. L’ASSE, le FC Nantes, le LOSC ou encore les Girondins de Bordeaux sont en effet régulièrement cités par les économistes quant aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Roxana Maracineanu a tenu à rassurer tous les clubs des suites de la décision d’arrêter les compétitions professionnelles.

« Nous ferons en sorte qu’aucun club ne meure »

« Nous ferons en sorte qu’aucun club ne meure, en termes de structures, de collectifs et d’effectifs, a déclaré la Ministre des sports au micro de Canal+. Nous allons soutenir les sportifs eux-mêmes dans les salaires qu’ils touchent – qu’ils soient à un niveau amateur ou professionnel – ou les institutions, avec des loyers qu’on va peut-être reporter, annuler, sur les équipements qu’ils ont en responsabilité et en gestion. On travaille aussi pour que les collectivités, l’État, l’Agence Nationale du Sport (ANS), continuent à verser les subventions programmées et dues ».