ASSE, FC Nantes, LOSC - Mercato : Cabella lâche un énorme indice sur son avenir

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Rémy Cabella (32 ans) a surpris son monde en signant à Montpellier cet hiver et, ce, jusqu’en fin de saison. Plusieurs clubs étaient pourtant sur les rangs, comme l'ASSE, le RC Strasbourg, le FC Nantes ou le LOSC. Peuvent-ils revenir à la charge et récupérer gratuitement Cabella cet été ?

Bertrand Queneutte, journaliste à France Bleu Hérault, a récemment expliqué qu’il existait un pacte secret pour que l'international tricolore rempile jusqu'en juin 2024 au MHSC si la fin de saison se passe bien. Interrogé sur le sujet, l’ancien milieu offensif de l’OM en a dit un peu plus en validant cette option.

« Rester ici ? J’y pense et pourquoi pas. Le plus important pour moi aujourd’hui, c’est le football et d’être heureux en jouant, a-t-il déclaré en conférence de presse. D’abord, je veux bien finir la saison et si ça se passe bien, pourquoi pas en fin de saison. Je sais que je m’entends très bien avec Laurent (Nicollin), il a beaucoup compté pour moi et je vais regarder plus ça que le reste. Je marche beaucoup par affinité et par l’amour du club. »

Rémy Cabella, une nouvelle aventure plus longue au MHSC ?https://t.co/slGxngbgK8 — Foot Mercato (@footmercato) April 16, 2022

Pour résumer Laissé libre par Krasnodar, Rémy Cabella (32 ans) a profité du Mercato spécial autorisé par la FIFA et l'UEFA pour signer à Montpellier jusqu'à la fin de saison. Un contrat court qui ouvre la voie à tous les clubs intéressés par le milieu offensif à l'été 2022.

Bastien Aubert

Rédacteur