ASSE, FC Nantes, LOSC - Mercato : la prolongation de Cabella patine à Montpellier !

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Même s'il n'est arrivé que le 6 avril (5 matchs), Rémy Cabella a déjà convaincu les dirigeants héraultais par son attitude et son professionnalisme. Pourtant, les finances du club et les doutes concernant les blessures du joueur de 32 ans amènent Laurent Nicollin et les siens à s’interroger selon le journaliste de France Bleu Hérault, Bertrand Queneutte, bien renseigné sur les arcanes du MHSC.

Plusieurs clubs à l'affût sur Cabella

En vue du départ possible de Florent Mollet (cité notamment à l'OL et à Nantes), Montpellier pourrait payer cher ses hésitations. L'ASSE, le FC Nantes et le LOSC avaient déjà établi des contacts plus tôt dans l’année avec l’ancien joueur de Krasnodar. Ces trois équipes ont en effet un besoin criant de se renforcer au poste de milieu offensif et pourraient donc repasser à l’offensive.

Affaire à suivre.

Cabella à nouveau sur le marché Rémy Cabella veut rester à Montpellier mais la prolongation patine. Le MHSC hésite à prolonger le meneur de jeu après son transfert lors du mercato exceptionnel autorisé par la FIFA suite à la guerre en Ukraine. L’ASSE, le LOSC ou encore le FC Nantes pourraient en profiter.

Yann Noailles

Rédacteur