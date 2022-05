ASSE, FC Nantes, LOSC - Mercato : le dossier Cabella totalement relancé !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Arrivé à Montpellier le 6 avril dernier grâce au Mercato spécial ouvert par la FIFA pour les joueurs contraints de quitter l'Ukraine ou la Russie, Rémy Cabella (32 ans) n'est pas certain de voir lever son accord oral pour une prolongation jusqu'en juin 2024. Une bonne nouvelle pour l'ASSE, le FC Nantes ou encore le LOSC, tous cités pour l'accueillir mais qui comptaient attendre l'été 2022 pour réfléchir à son arrivée.

Si Rémy Cabella et Laurent Nicollin étaient dans l'idée de se revoir en fin de saison pour formaliser la signature de ce nouveau contrat de deux ans, Mohamed Toubache-Ter nous apprend que l'ancien joueur de Krasnodar serait aujourd'hui hésitant « après avoir constaté les répercussions de son arrivée sur l’ambiance dans le vestiaire ».

Une situation confirmée à demi-mot par le directeur sportif du MHSC Bruno Carotti dans l'émission « 100% Paillade » sur France Bleu : « Il y a une possibilité de prolongation qui existe mais pour l’instant, on est en réflexion. C’est toujours une chance d’avoir un bon joueur dans son effectif mais il y a une question d’équilibre, de constitution du groupe et c’est à ce niveau qu’on réfléchit. La qualité de Rémy Cabella n’est plus à prouver. Aujourd’hui, cela dépend d’un ensemble de paramètres et pas d’une partie ou de l’autre ».

Alexandre Corboz

Rédacteur