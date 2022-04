ASSE, FC Nantes, LOSC, OM, OL, Stade Rennais : ils sont dans l'équipe type de la 34e journée

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Bouna Sarr de retour, Adrien Rabiot poussé vers la sortie

Priorité aux cartons. Et notamment ceux réalisés par les équipes en forme du week-end : le Stade Rennais, qui s'est baladé contre Lorient (5-0), l'OL, qui en a mis 5 à Montpellier, et l'AS Monaco, qui est allée faire souffrir l'ASSE sue sa pelouse de Geoffroy-Guichard.

Ainsi, on retrouve dans l'équipe type de la 34e journée, trois joueurs du Stade Rennais : Benjamin Bourigeaud, Martin Terrier et Traoré. Figure en bonne place, également, Moussa Dembélé, l'attaquant lyonnais, et le défenseur Castelo Lukeba. Si c'est le Lillois, Léo Jardim, qui est dans les buts, les joueurs de Monaco sont bien représentés avec Volland, Fofana, Disasi et Henrique.

On retrouve enfin le milieu de terrain du RC Lens, Seko Fofana.

Pour résumer Ce lundi matin, il est déjà l’heure de se pencher sur l’équipe type imaginée par le quotidien L’Équipe au sujet de la 34e journée de Ligue 1 disputée tout au long du week-end. L'OL et le Stade Rennais ont particulièrement fait fort.

Benjamin Danet

Rédacteur