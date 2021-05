LOSC, PSG, OL, OM, RC Lens, ASSE, FC Nantes : le classement final de la saison 2020-2021 de Ligue 1

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Vainqueur à Angers (2-1), le LOSC est sacré champion de France pour la 4e fois de son histoire, devançant d'un point le PSG. L'AS Monaco est qualifié pour la Ligue des Champions, l'OL et l'OM pour la Ligue Europa et le Stade Rennais pour la Ligue Europa Conférence. L'ASSE, battu au dernier match match par Dijon (1-0), finit à la 11e place. Concernant le maintien, le FC Nantes jouera les barrages de Ligue 2 face à Toulouse tandis que les Girondins de Bordeaux et le RC Strasbourg se sont sauvés. Nîmes et Dijon sont relégués en Ligue 2.