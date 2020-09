ASSE, FC Nantes - Mercato : la rumeur Khazri aurait déjà un partisan à Nantes

Wahbi Khazri ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. L'Equipe a fait savoir que le milieu offensif de l’ASSE avait refusé une offre des Qataris d'Al-Khor, entraîné par un Frédéric Hantz qui l'a eu sous ses ordres à Bastia entre 2010 et 2014. Le Tunisien n'a pas l'intention de tenter l'expérience exotique alors qu'il n'a que 29 ans. Le FC Nantes pourrait-il constituer une possibilité de rebond pour lui ?

Khazri est très ami de Pallois

Depuis quelques heures, cette rumeur enfle chez les Canaris, à tel point que le sujet a été débattu hier soir dans l’émission « Sans contrôle » qui évoque l’actualité de la Maison Jaune. « Khazri il est quand même un peu en fin de course, en fin de cycle aussi. Et c’est surtout très cher en salaire. Mais ce n’est pas un joueur inintéressant », a glissé David Phelippeau sans confirmer un réel intérêt mais qui a appris en plateau que le milieu offensif de l’ASSE est « très pote » avec Nicolas Pallois depuis leur passage commun aux Girondins de Bordeaux.

Kita ne craint pas un panic buy

Le journaliste de 20 Minutes en a profité pour rappeler que tout est toujours possible avec Waldemar Kita dans le domaine des transferts : « La priorité des Kita, c’est un attaquant. Je sais qu’ils bossent sur le dossier. La direction du FC Nantes ne s’imagine pas continuer cette saison sans un attaquant de valeur. » Puis d’ajouter sur le dossier de l’attaquant : « On peut s’attendre à tout avec Waldemar Kita. En cas de défaite à Nice, ça peut peut-être l’inciter à faire un coup en plus. Pas sûr qu’il débourse beaucoup plus d’argent mais il va ratisser très large. »