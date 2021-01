ASSE, FC Nantes - Mercato : Puel évoque Mostafa Mohamed, ce dernier lui déclare sa flamme !

Le dossier Mostafa Mohamed avance à pas de loup. « L’ASSE est proche d'un accord pour Mohamed Mostafa. L'indemnité finale est encore à déterminer. Initialement, le Zamalek demandait 6 M€ pour un attaquant que le géant du Caire ne souhaitait pas vendre. Le désir du joueur de jouer en L1 avec Sainté a fait avancer le dossier », a glissé Nabil Djellit en début de semaine. Depuis, Manu Lonjon a confirmé que les discussions se poursuivaient et que Mohamed s’était déjà mis d’accord avec le club ligérien. Mais comme nous vous le signalions récemment, l’ASSE ne pourra guère offrir plus de 3 millions d'euros.

Puel botte en touche après le PSG

Interrogé à ce sujet, Claude Puel a botté en touche. « Par essence, plus on en parle, moins les choses se font. Je n’ai pas d’avis à donner sur Mohamed. On nous prête beaucoup de volontés. On sait nos difficultés, on verra ce qu’il est possible de réaliser. Le plus important, c’est mon groupe », a-t-il affirmé après le nul contre le PSG (1-1).

« Cette chance de jouer en Europe ne se représentera peut-être plus »

Depuis, Mohamed a eu le temps de prendre position officiellement pour son avenir. « J'ai 23 ans, cette chance de jouer en Europe ne se représentera peut-être plus. On m'avait promis un bon de sortie... Je n'ai manqué qu'un entraînement, à cause de la maladie de ma mère. Je n'ai jamais fait de problèmes avec Zamalek par le passé. Je suis un "Zamalekawi" plus que n'importe qui, mais il n'y a aucune cohérence en interne vis-à-vis de moi », a-t-il lâché lors de l'émission OdetLebsMido. De telles paroles ne devraient guère plaire à ses actuels dirigeants...