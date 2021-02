ASSE, FC Nantes, OL : Labrune se rapproche d'Al-KhelaÃ¯fi, un acteur surprise veut s'offrir OM â€“ PSG !

Zapping But! Football Club CIES : le top 10 des attaquants les plus chers

Demain à partir de 10h, les présidents de Ligue 1 vont trembler un peu plus encore. La réponse à l'appel d'offres express lancé par la LFP va connaître son verdict et les incertitudes sont très nombreuses, entre le comportement de Canal Plus ou l'arrivée potentielle de nouveaux acteurs tenter de rafler la mise.

Au milieu de tout cela, un acteur est particulièrement surveillé : BeIN SPORTS. D'un côté, la chaîne qatarie est très liée à Canal Plus et ne voudra sans doute pas froisser son partenaire privilégié. De l'autre, une impasse dans les droits télé plomberait un peu plus les finances de l'autre produit phare des Qataris, le PSG.

M6 se propose de payer OM - PSG

Voilà sans doute pourquoi Vincent Labrune semble œuvrer eu coulisses pour tisser des liens particuliers avec beIN SPORTS. Selon le JDD, « Vincent Labrune a fait un aller-retour à Doha cette semaine afin d'évaluer la situation, mais aussi d'évoquer les réformes à venir avec Nasser Al-Khelaïfi ».

En parallèle, et alors que rien ne dit que tout sera réglé dès ce lundi, la question de la diffusion des prochains matchs se pose. Avec en toile de fond le Classique entre l'OM et le PSG. Et un acteur surprise serait déjà placé. Nicolas De Tavernost, président de M6, a confié au JDD qu'il serait « très heureux d'accueillir ce match sur une de nos antennes ». Et annonce même pouvoir faire un « effort financier » pour s'offrir la rencontre.